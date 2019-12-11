Жители Ингушетии признаны самыми безответственными плательщиками по кредитам

11 декабря 201913:43

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» прошла пресс-конференция на тему «Россияне в долгах: Итоги года и презентация карты закредитованности».

Статистика закредитованности россиян по 2019 году грозит экономической стагнацией, считают в Всемирном банке. Каждый второй заёмщик в России отдаёт более 50% своих доходов на кредиты, доля обязательных платежей составляет более 15% от общих доходов населения – 9,3 трлн рублей.

«За права заемщиков»: Закредитованность россиян растет, а просрочки падают

Для точного понимания масштабов проблемы проект «За права заёмщиков» ОНФ подготовил обновление карты закредитованности россиян.

Руководитель проекта Евгения Лазарева в эфире НСН рассказала, в каких регионах самый высокий рост просроченной задолженности.

«По росту просроченной задолженности лидирует Республика Ингушетия. В топ-5 также входят Республики Северо-Кавказского региона, Бурятия и Республика Адыгея», - сказала Лазарева.

Ранее в эфире НСН она рассказала, что по уровню закредитованности лидирует Калмыкия, Тыва, Чувашия, Иркутская область, Ханты-Мансийский АО и Мордовии. А в третьем квартале 2019 года к этому списку присоединилась и Ленинградская область.


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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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