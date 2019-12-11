Жители Ингушетии признаны самыми безответственными плательщиками по кредитам

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» прошла пресс-конференция на тему «Россияне в долгах: Итоги года и презентация карты закредитованности».

Статистика закредитованности россиян по 2019 году грозит экономической стагнацией, считают в Всемирном банке. Каждый второй заёмщик в России отдаёт более 50% своих доходов на кредиты, доля обязательных платежей составляет более 15% от общих доходов населения – 9,3 трлн рублей.