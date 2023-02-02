пресс-конференции
Анонс

Рекорды авиакатастроф: как санкции ударили по безопасности полетов в России?

Информация

Начало конференции

11:00

7 февраля 2023

Адрес проведения

Москва, ул. Народного ополчения 39/2

аккредитация журналистов

8 903 594 54 37

07.02.2023 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Рекорды авиакатастроф: как санкции ударили по безопасности полетов в России?»

После введения международных санкций в авиации России эксперты стали предсказывать авиакатастрофы и ЧП, которые будут происходить с самолетами российских авиакомпаний. По подсчетам СМИ, только за первые две недели января в российской авиаотрасли произошло около 10 инцидентов с участием самолетов. Власти, однако, с санкциями это не связывают: глава Росавиации уверен, что запрет на поставки в РФ запчастей для самолетов, с его точки зрения направленный на уничтожение авиации, этой цели не достигнет.

Участники пресс-конференции:

  • Буленков Олег Александрович Вице-президент профсоюза лëтного состава России, эксперт в области управления безопасностью полетов и расследования авиационных происшествий, инженер-пилот
  • Шелковников Валерий Георгиевич Почётный Председатель Общественного Совета Международного общественного движения «Аэронавигация Без Границ»;
  • Явкин Александр Васильевич первый зам. генерального конструктора ТАНТК им. Бериева

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

  • С какими проблемами сегодня сталкивается авиаотрасль?
  • Почему за январь месяц участились авиакатастрофы?
  • Какие самые частые по статистике аварии в последнее время фиксируются?
  • Как санкции сказались на авиаотрасли?
  • Хватает ли квалифицированного персонала в отрасли?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8


ФОТО: РИА Новости
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