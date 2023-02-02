07.02.2023 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Рекорды авиакатастроф: как санкции ударили по безопасности полетов в России?»

После введения международных санкций в авиации России эксперты стали предсказывать авиакатастрофы и ЧП, которые будут происходить с самолетами российских авиакомпаний. По подсчетам СМИ, только за первые две недели января в российской авиаотрасли произошло около 10 инцидентов с участием самолетов. Власти, однако, с санкциями это не связывают: глава Росавиации уверен, что запрет на поставки в РФ запчастей для самолетов, с его точки зрения направленный на уничтожение авиации, этой цели не достигнет.

Участники пресс-конференции:

Буленков Олег Александрович Вице-президент профсоюза лëтного состава России, эксперт в области управления безопасностью полетов и расследования авиационных происшествий, инженер-пилот

Вице-президент профсоюза лëтного состава России, эксперт в области управления безопасностью полетов и расследования авиационных происшествий, инженер-пилот Шелковников Валерий Георгиевич Почётный Председатель Общественного Совета Международного общественного движения «Аэронавигация Без Границ»;

Почётный Председатель Общественного Совета Международного общественного движения «Аэронавигация Без Границ»; Явкин Александр Васильевич первый зам. генерального конструктора ТАНТК им. Бериева

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

С какими проблемами сегодня сталкивается авиаотрасль?

Почему за январь месяц участились авиакатастрофы?

Какие самые частые по статистике аварии в последнее время фиксируются?

Как санкции сказались на авиаотрасли?

Хватает ли квалифицированного персонала в отрасли?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



