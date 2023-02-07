В авиационной отрасли допустили больше авиакатастроф в будущем
Из-за неисправленных ошибок в авиатранспортной отрасти в будущем будет больше авиакатастроф, заявил на пресс-конференции НСН вице-президент Профсоюза летного состава России Олег Буленков.
«Невыявленные и неустраненные обстоятельства и условия, которые остаются в авиатранспортной системе, как бомба замедленного действия, ждут подходящего момента, чтобы еще раз произошло авиационное происшествие по тем же самым причинам», - заявил Буленков.
Ранее эксперты говорили, что санкции не ударили по безопасности полетов в России, сообщает НСН.
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