В профсоюзе летного состава назвали причины плохого состояния безопасности полетов в РФ

Даже люди, которые имеют должную компетенцию, говорят руководству то, что они хотят услышать, отметил в эфире НСН Олег Буленков.

Плохое состояние безопасности полетов упирается в некомпетентность сотрудников, отсутствие полноценной ответственности и боязнь говорить правду, заявил вице-президент профсоюза летного состава России, эксперт в области управления безопасностью полетов и расследования авиационных происшествий, инженер-пилот Олег Буленков в пресс-центре НСН.

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«Если коротко, то плохое состояние безопасности полетов упирается в три вещи: некомпетентность, отсутствие полноценной ответственности и боязнь говорить правду. Ведь в условиях товарно-денежных отношений в рамках производственных отношений никто не захочет остаться без работы. Поэтому даже люди, которые имеют компетенцию, говорят руководству то, что они хотят услышать», - сказал Буленков.

Ранее Международная организация гражданской авиации (ICAO) поставила под сомнение вопрос должного обеспечения безопасности полетов на российских самолетах. Об этом сообщал РБК со ссылкой на копию закрытого бюллетеня организации.

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ФОТО: РИА Новости / Нина Падалко
ТЕГИ:РоссияСамолеты
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