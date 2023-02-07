В профсоюзе летного состава назвали причины плохого состояния безопасности полетов в РФ

«Если коротко, то плохое состояние безопасности полетов упирается в три вещи: некомпетентность, отсутствие полноценной ответственности и боязнь говорить правду. Ведь в условиях товарно-денежных отношений в рамках производственных отношений никто не захочет остаться без работы. Поэтому даже люди, которые имеют компетенцию, говорят руководству то, что они хотят услышать», - сказал Буленков.

Ранее Международная организация гражданской авиации (ICAO) поставила под сомнение вопрос должного обеспечения безопасности полетов на российских самолетах. Об этом сообщал РБК со ссылкой на копию закрытого бюллетеня организации.

