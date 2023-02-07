Основатель RUNAVIA назвал минусы регистрации самолетов РФ за рубежом

«Самолеты были зарегистрированы за рубежом. Эта ситуация привела к тому, что последние 15 лет за авиационную безопасность российских пассажиров в основном отвечали иностранные авиационные власти. Это те же Бермуды, где были зарегистрированы почти все самолеты «Аэрофлота». Это привело к тому, что, когда ввели санкции, эта система безопасности полетов, которая работала из-за рубежа, отключилась. Наши авиационные власти оказались в такой ситуации, что последние 15 лет не делали эту работу. На них свалилась армада, более 800 самолетов иностранного производства. О проблемах говорили годами, но эффекта не было», - сказал Патраков.

Ранее вице-президент профсоюза летного состава России, эксперт в области управления безопасностью полетов и расследования авиационных происшествий, инженер-пилот Олег Буленков заявил в пресс-центре НСН, что плохое состояние безопасности полетов упирается в некомпетентность сотрудников, отсутствие полноценной ответственности и боязнь говорить правду.

