Основатель RUNAVIA назвал минусы регистрации самолетов РФ за рубежом
Когда ввели санкции против России, то система безопасности полетов, которая работала из-за рубежа, отключилась, отметил в эфире НСН Андрей Патраков.
Российские самолеты были зарегистрированы за рубежом, за безопасность полетов российских пассажиров отвечали в основном иностранные авиационные власти, рассказал основатель сервиса по обеспечению безопасности полетов RUNAVIA Андрей Патраков в пресс-центре НСН.
«Самолеты были зарегистрированы за рубежом. Эта ситуация привела к тому, что последние 15 лет за авиационную безопасность российских пассажиров в основном отвечали иностранные авиационные власти. Это те же Бермуды, где были зарегистрированы почти все самолеты «Аэрофлота». Это привело к тому, что, когда ввели санкции, эта система безопасности полетов, которая работала из-за рубежа, отключилась. Наши авиационные власти оказались в такой ситуации, что последние 15 лет не делали эту работу. На них свалилась армада, более 800 самолетов иностранного производства. О проблемах говорили годами, но эффекта не было», - сказал Патраков.
Ранее вице-президент профсоюза летного состава России, эксперт в области управления безопасностью полетов и расследования авиационных происшествий, инженер-пилот Олег Буленков заявил в пресс-центре НСН, что плохое состояние безопасности полетов упирается в некомпетентность сотрудников, отсутствие полноценной ответственности и боязнь говорить правду.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+-611 489 / сут.
Умерли
395 тыс.+43 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+628 тыс. / сут.
- Сальдо: Украинские власти вывозят ценности из музея Херсона
- Иран опроверг информацию о совместном с Россией строительстве завода по производству дронов
- В Нижегородской области загорелся нефтеперерабатывающий завод
- Украина запросит истребители на Мюнхенской конференции
- СМИ: Американские конгрессмены-республиканцы выступили за передачу части Украины России
- В Москве и Красноярске задержали четырех вербовщиков из запрещенной террористической группировки
- Медведев назвал «хотелками» заявления о «корейском сценарии» для Украины
- Источник: Россиянин погиб при землетрясении в Турции
- Президент Эстонии отозвал с должности посла страны в России
- СМИ: Минобороны предложило разрешить всем военным участвовать в миротворческих миссиях
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru