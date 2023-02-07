«Обратный эффект!»: Основатель RUNAVIA обвинил Росавиацию в уроне отрасли

Он отметил, что истории коррупционных скандалов в Росавиации говорят о том, что в ведомстве точно «не все в порядке».

«Неумелые действия спровоцировали ряд факторов, которые резко увеличили риски. Иногда они были с преступной халатностью, что-то требует отдельного расследования. Показательные истории коррупционных скандалов, которые уже последние пять лет происходят в Росавиации, говорят о том, что там точно не все в порядке. Обычно такие вещи происходят, но не так системно. А там они носят системный характер», - резюмировал Патраков.

Ранее глава Росавиации Александр Нерадько в интервью РБК заявил, что антироссийские санкции против авиации направлены на уничтожение этой сферы в России, однако добиться этого не получится. По его словам, все, кто отвечает за авиацию, приняли своевременные и правильные решения в ответ на действия тех, кто присоединился к санкциям.

При этом в конце декабря прошлого года в Росавиации сообщили, что российские власти в 2022 году выделили авиаотрасли 172 млрд рублей субсидий. Отмечалось, что все деньги были освоены в полном объеме. Нерадько также отмечал, что Росавиация разработала стресс-сценарий на случай, если прекратится господдержка авиаперевозок в условиях дефицита бюджета, сообщает НСН.

