«Обратный эффект!»: Основатель RUNAVIA обвинил Росавиацию в уроне отрасли
Руководство Росавиации не признает проблемы в отрасли и не пытается их решить, отметил в эфире НСН Андрей Патраков.
Руководство Росавиации после начала спецоперации на Украине нанесло больший урон отечественной гражданской авиации, чем западные санкции, заявил основатель сервиса по обеспечению безопасности полетов RUNAVIA Андрей Патраков в пресс-центре НСН.
«Руководство Росавиации говорит, что у нас все хорошо. Понимаю, что никто не хочет усугублять ситуацию. Но не признавать проблему – это значит ее усугублять, получается полностью обратный эффект. Без четкого понимания проблематики, как показывает наш чиновничий аппарат... Когда ему не поставлена задача решать, то проблемы фактически не начинают решаться. Если разберем в деталях действия наших авиационных властей в первые дни после 24 февраля, то, фактически, больший урон нашей гражданской авиации нанесли наши авиационные власти, а не западные санкции», - сказал Патраков.
Он отметил, что истории коррупционных скандалов в Росавиации говорят о том, что в ведомстве точно «не все в порядке».
«Неумелые действия спровоцировали ряд факторов, которые резко увеличили риски. Иногда они были с преступной халатностью, что-то требует отдельного расследования. Показательные истории коррупционных скандалов, которые уже последние пять лет происходят в Росавиации, говорят о том, что там точно не все в порядке. Обычно такие вещи происходят, но не так системно. А там они носят системный характер», - резюмировал Патраков.
Ранее глава Росавиации Александр Нерадько в интервью РБК заявил, что антироссийские санкции против авиации направлены на уничтожение этой сферы в России, однако добиться этого не получится. По его словам, все, кто отвечает за авиацию, приняли своевременные и правильные решения в ответ на действия тех, кто присоединился к санкциям.
При этом в конце декабря прошлого года в Росавиации сообщили, что российские власти в 2022 году выделили авиаотрасли 172 млрд рублей субсидий. Отмечалось, что все деньги были освоены в полном объеме. Нерадько также отмечал, что Росавиация разработала стресс-сценарий на случай, если прекратится господдержка авиаперевозок в условиях дефицита бюджета, сообщает НСН.
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