Эксперт: Россия поставила мировой антирекорд по количеству авиакатастроф за 2000-2021 годы
Из-за глобальных системный проблем в авиаотрасли Россия поставила мировой антирекорд по количеству авиакатастроф и погибших в них людей за 2000-2021 годы, заявил на пресс-конференции НСН Андрей Патраков, основатель сервиса по обеспечению безопасности полетов RUNAVIA.
"С 2000 года по 2021 год Россия поставила мировой антирекорд по количеству авиакатастроф и погибших в них людей, обогнав даже США", - отметил Патраков.
По словам собеседника НСН, в США очень развита авиация, следовательно, количество инцидентов и авиакатастроф большое. Если сравнить количество инцидентов в США, Европе и России в процентном соотношении к количеству полетов, то наша страна будет на первом месте, отметил Патраков.
Ранее в авиационной отрасли допустили больше авиакатастроф в будущем, об этом заявил на пресс-конференции НСН вице-президент Профсоюза летного состава России Олег Буленков.
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