Эксперт: Россия поставила мировой антирекорд по количеству авиакатастроф за 2000-2021 годы

Из-за глобальных системный проблем в авиаотрасли Россия поставила мировой антирекорд по количеству авиакатастроф и погибших в них людей за 2000-2021 годы, заявил на пресс-конференции НСН Андрей Патраков, основатель сервиса по обеспечению безопасности полетов RUNAVIA.

"С 2000 года по 2021 год Россия поставила мировой антирекорд по количеству авиакатастроф и погибших в них людей, обогнав даже США", - отметил Патраков.

По словам собеседника НСН, в США очень развита авиация, следовательно, количество инцидентов и авиакатастроф большое. Если сравнить количество инцидентов в США, Европе и России в процентном соотношении к количеству полетов, то наша страна будет на первом месте, отметил Патраков.

Ранее в авиационной отрасли допустили больше авиакатастроф в будущем, об этом заявил на пресс-конференции НСН вице-президент Профсоюза летного состава России Олег Буленков.