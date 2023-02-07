Главный конструктор Бе-200: Самолеты должны обслуживать только заданным способом
Самолеты должны обслуживать именно таким способом, который задали разработчики, отметил в эфире НСН Александр Явкин.
Нарушение традиционного, заданного разработчиками способа обслуживания самолетов не может вести к повышению уровня безопасности полетов, заявил гендиректор консалтинговой компании ООО «РЕК Аэроспейс», в 1992 - 2016 годах главный конструктор самолета-амфибии Бе-200, заместитель генерального конструктора ТАНТК имени Г.М. Бериева Александр Явкин в пресс-центре НСН.
«Год назад ситуация очень крутым образом поменялась. Запчасти и прочее – это нахождение выхода из зависимости от иностранных. Но я могу сказать сразу, что нарушение традиционного, заданного разработчиками способа обслуживания, поддержки, не может вести никаким образом к повышению уровня безопасности полетов. При этом аспект собственной авиационной промышленности стал критичным, потому что нам больше не поставляют такую технику», - сказал Явкин.
Ранее вице-президент профсоюза летного состава России, эксперт в области управления безопасностью полетов и расследования авиационных происшествий, инженер-пилот Олег Буленков заявил в пресс-центре НСН, что плохое состояние безопасности полетов упирается в некомпетентность сотрудников, отсутствие полноценной ответственности и боязнь говорить правду.
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