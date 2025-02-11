12.02.2025 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Раннее весеннее обострение: Как погода влияет на наши головы?»
По сообщениям СМИ, у психиатров в России прибавилось работы из-за аномально теплой зимы. Оно говорят, что вдвое вырос поток пациентов с биполярным расстройством, шизофренией, депрессией и тревожностью. При этом врачи ожидали обострения только в марте и оказались не готовы к наплыву пациентов. К специалистам также стали чаще обращаться и здоровые люди, жалуясь на депрессивное состояние, тревожность, апатию и бессонницу. А пациенты, которые наблюдались у специалистов и находились в ремиссии, отмечают, что антидепрессанты и другие препараты перестали им помогать.
В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:
- Чем может быть обусловлен рост психического расстройства у людей?
- Как связана погода с психологическим состоянием?
- Какие изменения на психологическое состояние происходят при резкой смене погоды?
- Действительно ли сегодня люди стали чаще принимать антидепрессанты?
- Как много антидепрессантов купили за время теплой зимы?
- Какие последствия антидепрессантов могут быть?
- Как много преступлений было совершено на почве психических расстройств?
Участники пресс-конференции:
- Психолог, психотерапевт Александр Вронский;
- Член Совета при президенте по правам человека Ева Меркачева;
- Член президиума в совете по цифровой трансформации при Минпромторге РФ, Председатель совета по развитию предпринимательства в Международной ассоциация развития Маркетплейсов и Предпринимателей Алексей Никонов.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 11:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 903 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8