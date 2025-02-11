12.02.2025 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Раннее весеннее обострение: Как погода влияет на наши головы?»

По сообщениям СМИ, у психиатров в России прибавилось работы из-за аномально теплой зимы. Оно говорят, что вдвое вырос поток пациентов с биполярным расстройством, шизофренией, депрессией и тревожностью. При этом врачи ожидали обострения только в марте и оказались не готовы к наплыву пациентов. К специалистам также стали чаще обращаться и здоровые люди, жалуясь на депрессивное состояние, тревожность, апатию и бессонницу. А пациенты, которые наблюдались у специалистов и находились в ремиссии, отмечают, что антидепрессанты и другие препараты перестали им помогать.

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

Чем может быть обусловлен рост психического расстройства у людей?

Как связана погода с психологическим состоянием?

Какие изменения на психологическое состояние происходят при резкой смене погоды?

Действительно ли сегодня люди стали чаще принимать антидепрессанты?

Как много антидепрессантов купили за время теплой зимы?

Какие последствия антидепрессантов могут быть?

Как много преступлений было совершено на почве психических расстройств?

Участники пресс-конференции:

Психолог, психотерапевт Александр Вронский;

Член Совета при президенте по правам человека Ева Меркачева;

﻿ Член президиума в совете по цифровой трансформации при Минпромторге РФ, Председатель совета по развитию предпринимательства в Международной ассоциация развития Маркетплейсов и Предпринимателей Алексей Никонов.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

