В СПЧ объяснили рост продажи антидепрессантов желанием людей избежать совершения преступлений

«В последнее время много говорилось про то, что люди совершают преступления под воздействием мошенников или под воздействием своего сложного психического состояния, стресса и так далее. И кажется, что люди начинают больше за собой наблюдать, и именно поэтому чаще покупают препараты, о которых сказал предыдущий спикер. Они опасаются, что сорвутся и совершат что-то нехорошее. На самом деле у нас большинство бытовых преступлений совершается от того, что человек накопил какой-то стресс. Он приходит домой, не может с этим справиться, и начинает хвататься за тяжелые предметы. То же самое и с уличной преступность. То есть преступления, которые совершены потому, что человек был «не в балансе», был взрывоопасен сам по себе. Такие преступления в последнее время стали более частыми. Мне как правозащитнику рассказывают истории, когда человек за что-то схватился только потому, что у него накопилось, он не смог сдержаться. То, что люди прибегают к антидепрессантам и БАДам, наверное, означает: люди осознают, что им нужна помощь. Они видят помощь в препаратах, ведь не каждый решится пойти к психиатру», - допустила она.

Ранее член президиума в совете по цифровой трансформации при Минпромторге РФ, председатель совета по развитию предпринимательства в Международной ассоциация развития Маркетплейсов и Предпринимателей Алексей Никонов сообщил «Радиоточке НСН», что продажа препаратов для борьбы со стрессом на маркетплейсах в начале 2025 года выросла на 17% относительно показателей прошлого года. При этом в среднем ежедневно на российских маркетплейсах фиксирует 86 тысяч запросов по антидепрессантам и другим рецептурным препаратам.

