В СПЧ не поддержали надзор МВД за пациентами врачей-психиаторов
Практика передачи информации о пациентах психиатров сотрудникам МВД отпугнет людей от обращения к специалистам для борьбы с расстройствами, пояснила НСН Ева Меркачева.
Обязательная передача информации о пациентах с хроническими и затяжными психическими расстройствами в МВД приведет к тому, что люди перестанут обращаться за помощью психиатров, заявила в пресс-центре НСН член Совета при президенте по правам человека Ева Меркачева.
«Часто пишут, что МВД хочет взять на контроль людей, которые стоят на учете у психиатра. Это означает, что люди вообще не будут обращаться к психиатру. И вот тогда у нас будет еще больше расти преступность. Считаю, что эта инициатива в корне неверная. По поводу нее обращались многие психиатры, говорили, что поток пациентов у них снизится. И сейчас-то к ним идут в крайних случаях, потому что опасаются ограничений, начиная от вождения и заканчивая работой. А когда еще и МВД начнет наблюдать за людьми, стоящими на учете у психиатра, они будут до последнего сидеть дома, пытаясь самостоятельно справиться с проблемой. Получится или нет, мы узнаем только по факту» залью фотку психдиспансера», - сказала она.
Ранее главный внештатный специалист-психиатр Минздрава России Светлана Шпорт сообщила, что заболеваемость психическими расстройствами и расстройствами поведения с 2005 года снизилась в России почти на 20%. По ее словам, абсолютное число лиц, которые страдают от психических расстройств, в 2023 году составило 3,9 миллиона человек, напоминает «Радиоточка НСН».
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