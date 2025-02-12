В СПЧ не поддержали надзор МВД за пациентами врачей-психиаторов

«Часто пишут, что МВД хочет взять на контроль людей, которые стоят на учете у психиатра. Это означает, что люди вообще не будут обращаться к психиатру. И вот тогда у нас будет еще больше расти преступность. Считаю, что эта инициатива в корне неверная. По поводу нее обращались многие психиатры, говорили, что поток пациентов у них снизится. И сейчас-то к ним идут в крайних случаях, потому что опасаются ограничений, начиная от вождения и заканчивая работой. А когда еще и МВД начнет наблюдать за людьми, стоящими на учете у психиатра, они будут до последнего сидеть дома, пытаясь самостоятельно справиться с проблемой. Получится или нет, мы узнаем только по факту» залью фотку психдиспансера», - сказала она.

Ранее главный внештатный специалист-психиатр Минздрава России Светлана Шпорт сообщила, что заболеваемость психическими расстройствами и расстройствами поведения с 2005 года снизилась в России почти на 20%. По ее словам, абсолютное число лиц, которые страдают от психических расстройств, в 2023 году составило 3,9 миллиона человек, напоминает «Радиоточка НСН».

