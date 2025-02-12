Меркачева: Дети не должны отвечать за преступления, совершенные под влиянием мошенников
Взрослым следует ограждать детей от воздействия мошенников, чтобы не подвергать их угрозе, заявила НСН Ева Меркачева.
Дети самостоятельно не способны противостоять влиянию мошенников, потому не должны отвечать за преступления, совершенные под влиянием преступников, заявила в пресс-центре НСН член Совета при президенте по правам человека Ева Меркачева.
«У нас беда с преступностью в том, что на детей воздействуют мошенники, а также то, что детей вовлекают в употребление и торговлю наркотиками. Детей в преступления вовлекают взрослые преступники! У нас в московском СИЗО сейчас 14-летний мальчик, который сначала под воздействием мошенников перевел им миллион рублей его родителей, а потом уже был в таком состоянии, что послушался мошенников, сделал бутылку с зажигательной смесью и бросил. Я считаю, что эти дети не должны нести ответственность. Они еще в состоянии незрелости, когда не могут отвечать за свои действия, хотя для них снизили возраст уголовной ответственности по статье о терроризме. Я убеждена: если что-то совершают дети, то это ответственность взрослых. Что сделали мы с вами для того, чтобы дети знали о подобных ситуация? Достаточно ли сделала семья, школа? Дети оказались перед угрозой, к которой никто не был готов. У нас взрослые дяди и тёти, которые сами работали судьями и прокурорами, оказываются жертвами мошенников и потом совершают жуткие поступки. Они должны быть стрессоустойчивы, но и они оказались неподготовлены… А мы что-то спрашиваем с детей!», - сказала она.
Ранее психолог, психотерапевт Александр Вронский сообщил «Радиоточке НСН», что гормональный дисбаланс, отсутствие устойчивых механизмов психологической защиты и социальное давление, с которым сталкиваются подростки, часто могут привести к тревожным расстройствам.
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