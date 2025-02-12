Меркачева: Дети не должны отвечать за преступления, совершенные под влиянием мошенников

«У нас беда с преступностью в том, что на детей воздействуют мошенники, а также то, что детей вовлекают в употребление и торговлю наркотиками. Детей в преступления вовлекают взрослые преступники! У нас в московском СИЗО сейчас 14-летний мальчик, который сначала под воздействием мошенников перевел им миллион рублей его родителей, а потом уже был в таком состоянии, что послушался мошенников, сделал бутылку с зажигательной смесью и бросил. Я считаю, что эти дети не должны нести ответственность. Они еще в состоянии незрелости, когда не могут отвечать за свои действия, хотя для них снизили возраст уголовной ответственности по статье о терроризме. Я убеждена: если что-то совершают дети, то это ответственность взрослых. Что сделали мы с вами для того, чтобы дети знали о подобных ситуация? Достаточно ли сделала семья, школа? Дети оказались перед угрозой, к которой никто не был готов. У нас взрослые дяди и тёти, которые сами работали судьями и прокурорами, оказываются жертвами мошенников и потом совершают жуткие поступки. Они должны быть стрессоустойчивы, но и они оказались неподготовлены… А мы что-то спрашиваем с детей!», - сказала она.

Ранее психолог, психотерапевт Александр Вронский сообщил «Радиоточке НСН», что гормональный дисбаланс, отсутствие устойчивых механизмов психологической защиты и социальное давление, с которым сталкиваются подростки, часто могут привести к тревожным расстройствам.

