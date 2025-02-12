«Нехватка сил и витаминов»: Психолог назвал причины весеннего обострения
Истощение и усталость, которые накопились за зиму, только усиливают депрессивные расстройства, пояснил НСН Александр Вронский
Вместо достижения новых масштабных целей весной важно уделить внимание восполнению физических и психологических ресурсов, заявил в пресс-центре НСН психолог, психотерапевт Александр Вронский
«О весеннем обострении часто говорят в шутливо-иронической форме. Но вообще медики и психиатры давно ввели такое понятие как, отягощение, или экзацербация – когда хронические симптомы или тяжелые психические расстройства отягощаются в определенный период. И чаще всего это, конечно, связано с весенним периодом. В 1980-х годах в США ввели термин «сезонное аффективное расстройство». Наблюдения показали, что в эти периоды усиливаются эпизоды депрессивных расстройств. Связано это с увеличением светового дня и изменением циркадных ритмов. Факторов много – начиная от физиологических, таких как истощение за зиму при нехватке витаминов, и заканчивая психологией. За зиму у нас снижается метаболизм, уменьшается выработка гормона серотонина. Плюс за зиму у нас обостряются хронические заболевания на фоне ОРВИ и простуд, ухудшается общее самочувствие», - рассказал он.
Как добавил собеседник НСН, в весенний период не нужно стремиться сделать невозможное.
«Психика так устроена, что мы можем долго работать в минус. Пять стадий принятия придумали, потому что психика не может сразу принять, ограждает себя отрицанием и агрессией. Психика работает в минус, тут весна, нужно действовать, человек вроде готов идти вперед, но он итак работал в минус очень долго. Казалось бы, Солнце, погода, но сил на свершения нет. Поэтому нужно понимать, что весна – это не период, чтобы рваться в бой и делать невозможное, это время для плавного перехода, возобновления физических и психологических сил после зимы. Нужно постепенно наполнять свою жизнь радостями и улучшать физическое состояние правильным питанием, витаминами», - заключил он.
Ранее кандидат психологических наук, руководитель «Лаборатории психологии здоровья» НМИЦ ТПМ Минздрава России Михаил Хорс рассказал «Радиоточке НСН», что главной причиной депрессивных состояний являются собственные ожидания человека, которые не совпадают с реальностью. По его словам, при сохранении тяжелого эмоционального состояния на три месяца важно перестать винить себя и обратиться к специалисту.
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