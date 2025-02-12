«БАДы и антидепрессанты»: Продажа препаратов для борьбы со стрессом выросла на 17%

«По отношению к 2024 году в этом году, особенно в начале февраля, видим увеличение продаж БАДов и антидепрессантов, мелатонина, таблеток от стресса примерно на 17%. В день частота запросов составляет 86 тысяч. Это говорит о том, что люди ищут эти препараты. Законодательство вступило в силу, тенденция поменялась, появилась сама возможность заказывать рецептурные препараты на маркетплейсах и потом забирать их в аптеках. Видим, что выручка по категории за 30 дней превысила 1 миллиард 647 миллионов рублей, это значительно для сегмента, при том эта цифра только по одному крупнейшему маркетплейсом. В прошлом году пик продаж приходился не на февраль, а на январьские праздники», - сказал он.

Ранее кандидат психологических наук, руководитель «Лаборатории психологии здоровья» НМИЦ ТПМ Минздрава России Михаил Хорс рассказал «Радиоточке НСН», что главной причиной депрессивных состояний являются собственные ожидания человека, которые не совпадают с реальностью. По его словам, если тяжелое эмоциональное состояние затянулось на три месяца, нужно перестать винить себя и обратиться к специалисту.

