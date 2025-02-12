Психолог пояснил, почему подростки чаще взрослых подвержены тревожным расстройствам

«Тревожное расстройство и клиническая депрессия больше свойственны подросткам, которые находятся в состоянии непонятном. Они не понимают, как регулировать гормональный фон, который вдруг повысился, что делать с тревожностью. На них также оказывается огромное социальное давление со стороны сверстников, родителей. Вроде бы ты еще ребенок, но уже и взрослый. Зачастую их решения связаны с тревогой. Употребление наркотических веществ, алкогольных связаны с желанием как-то тревогу купировать», - пояснил он.

По словам психотерапевта, некоторые импульсивные действия, которые могут совершить подростки, страдающие тревожным расстройством, особенно опасны.

«По данным ВОЗ, 70% пациентов с клинической депрессией предпринимают попытку суицида. Огромный процент среди них – подростки. У них очень подвижная психика, еще не выстроена психологическая защита, которая может как-то регулировать их. Подростки подвержены импульсивным действиям, о которых могут потом пожалеть. В этот период на детей надо обратить особое внимание», - заключил он.

Ранее детский психиатр, автор книги «Тайна особенного космонавта» Максим Пискунов заявил «Радиоточке НСН», что после 10-12 лет нужно внимательно смотреть за ребенком, обращая внимание на его перепады настроения. По его словам, снижение настроения у подростка более двух недель является поводом для обращения к школьному психологу.

