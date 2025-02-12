Психолог пояснил, почему подростки чаще взрослых подвержены тревожным расстройствам
Психика подростка более подвижна, потому они чаще взрослых подвержены тревожным расстройствам, заявил НСН Александр Вронский.
Гормональный дисбаланс, отсутствие устойчивых механизмов психологической защиты и социальное давление, с которым сталкиваются подростки, могут привести к тревожным расстройствам. Об этом в пресс-центре НСН рассказал психолог, психотерапевт Александр Вронский.
«Тревожное расстройство и клиническая депрессия больше свойственны подросткам, которые находятся в состоянии непонятном. Они не понимают, как регулировать гормональный фон, который вдруг повысился, что делать с тревожностью. На них также оказывается огромное социальное давление со стороны сверстников, родителей. Вроде бы ты еще ребенок, но уже и взрослый. Зачастую их решения связаны с тревогой. Употребление наркотических веществ, алкогольных связаны с желанием как-то тревогу купировать», - пояснил он.
По словам психотерапевта, некоторые импульсивные действия, которые могут совершить подростки, страдающие тревожным расстройством, особенно опасны.
«По данным ВОЗ, 70% пациентов с клинической депрессией предпринимают попытку суицида. Огромный процент среди них – подростки. У них очень подвижная психика, еще не выстроена психологическая защита, которая может как-то регулировать их. Подростки подвержены импульсивным действиям, о которых могут потом пожалеть. В этот период на детей надо обратить особое внимание», - заключил он.
Ранее детский психиатр, автор книги «Тайна особенного космонавта» Максим Пискунов заявил «Радиоточке НСН», что после 10-12 лет нужно внимательно смотреть за ребенком, обращая внимание на его перепады настроения. По его словам, снижение настроения у подростка более двух недель является поводом для обращения к школьному психологу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru