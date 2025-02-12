«Питание и сон»: Психолог рассказал, как снизить риск весеннего обострения
Увеличение гормонов серотонина и дофамина позволит избежать весеннего обострения, рассказал НСН Александр Вронский.
Для противостояния весеннему обострению важно скорректировать свой рацион и нормализовать режим сна, пояснил в пресс-центре НСН психолог, психотерапевт Александр Вронский.
«Нам нужно увеличить количество гормонов серотонина и дофамина. Нам нужно употреблять продукты, богатые триптофаном. Это орехи, соя, молочные продукты, томаты, черный шоколад. Чтобы триптофан синтезировался в серотонин, нам нужен магний. Его содержат орехи, семена тыквы, тунец, молочные продукты, крупы. Кроме того, серотонин вырабатывается от различных действий – например, во время интимной близости. Очень сильно на выработку гормонов счастья влияют циркадные ритмы, полноценный сон. Весной особенно актуально пораньше ложиться и пораньше вставать. Выработке серотонина также способствует ощущение какого-то триумфа. Можно делить работу на какие-то части, и достижение каждой промежуточной цели будет вызывать радость. Не обязательно это связано с работой: ощущение счастья, триумфа проявляется, когда мы идем на свидание. Весна! Чаще ходите на свидания. Еще Сент-Экзюпери писал, что 50% счастья – это ожидание. Вдруг вы встретите любовь всей своей жизни? Также важны прикосновения, обнимашки, тактильность, ощущение того, что ты нужен», - сказал он.
Ранее Вронский также призвал не ставить перед собой глобальных целей весной, поскольку после зимы важно уделить внимание восполнению физических и психологических ресурсов, напоминает «Радиоточка НСН».
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