22.01.2024 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Поцелуй ниже пояса. Ответ Джигурды и Анисиной на голое видео»

Интернет-сообщество не утихает и продолжает с новой силой обсуждать видео с интимными моментами между актером и шоуменом Никитой Джигурдой и российской балериной Анастасией Волочковой. В начале конфликта Анастасия была уверена, что во всем виноват Джигурда. В свою очередь Никита заявил, что балерина Волочкова сама выложила в сеть эротическое видео для привлечения внимания.17 января в пресс-центре НСН должно было состояться примирение давних друзей, но, увы, Джигурда не пришел на эфир.

В пресс-центре НСН, состоится продолжение громкого скандала, где Никита Джигурда со своей супругой, олимпийской чемпионкой Мариной Анисиной расскажут свою версию случившегося и ответят на вопросы журналистов.

Участники пресс-конференции:

Актёр театра и кино, кинорежиссёр, народный артист Чеченской Республики Никита Джигурда;

Известная фигуристка, олимпийская чемпионка Марина Анисина

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 15:00

Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

