«Подал в суд!»: Джигурда назвал имя человека, слившего видео с Волочковой
Джигурда отметил в эфире НСН, что подал в суд на своего бывшего водителя Евгения Ильина.
Актер театра и кино, кинорежиссер, народный артист Чеченской Республики Никита Джигурда в пресс-центре НСН заявил, что его эротическое видео с балериной Анастасией Волочковой выложил в Сеть его бывший водитель Евгений Ильин.
«Сегодня заявление подано. Прошу возбудить уголовное дело в отношении Ильина Евгения Александровича по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 128.1 и часть 2 статья 137-я Уголовного кодекса РФ», - зачитал Джигурда заявление.
В свою очередь адвокат Джигурды Илья Цитренко в пресс-центре НСН заявил, что Ильин собирал и распространял сведения без согласия Джигурды, Волочковой и Марины Анисиной, жены Никиты Джигурды.
«Это распространение информации о частной жизни против воли этого лица. Действительно, в данном случае имеются признаки состава преступления. Мы полагаем, что Ильин собирал и распространял сведения без согласия Джигурды, Волочковой и Анисиной. Органы должны провести расследование и дать этому оценку», - сказал Цитренко.
Кроме того, Джигурда заявил, что также подал в суд на главного редактора издания «СтарХит» Анастасию Ананьину и Telegram-канал «НеМалахов».
«Возбудить уголовное дело в отношении Ананьиной А.Ю. и неустановленных лиц по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1, статьи 137 УК РФ. Ананьина - это главный редактор интернет-издания СтарХит, неустановленные лица – это «НеМалахов». Они выпустили материал, а потом звонят», - добавил он.
Ранее в Telegram-каналах активно обсуждали эротический перформанс Волочковой и Джигурды, который они устроили у балерины дома. После появления этого видео в аккаунте Джигурды, Волочкова возмутилась, что тот не согласовал публикацию с ней, тем самым подставив.
Позднее Волочкова в пресс-центре НСН призналась, что, разорвав дружбу с Никитой Джигурдой через пост в соцсетях, «не до конца разобралась в ситуации» на тот момент. Она заявила, что Джигурда выложил видео позже, чтобы показать, что это не его рук дело. По словам Волочковой, видео эротических танцев изначально мог выложить в Сеть кто угодно, но снимал директор артиста, передает «Радиоточка НСН».
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