«Подал в суд!»: Джигурда назвал имя человека, слившего видео с Волочковой

В свою очередь адвокат Джигурды Илья Цитренко в пресс-центре НСН заявил, что Ильин собирал и распространял сведения без согласия Джигурды, Волочковой и Марины Анисиной, жены Никиты Джигурды.

«Это распространение информации о частной жизни против воли этого лица. Действительно, в данном случае имеются признаки состава преступления. Мы полагаем, что Ильин собирал и распространял сведения без согласия Джигурды, Волочковой и Анисиной. Органы должны провести расследование и дать этому оценку», - сказал Цитренко.

Кроме того, Джигурда заявил, что также подал в суд на главного редактора издания «СтарХит» Анастасию Ананьину и Telegram-канал «НеМалахов».

«Возбудить уголовное дело в отношении Ананьиной А.Ю. и неустановленных лиц по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1, статьи 137 УК РФ. Ананьина - это главный редактор интернет-издания СтарХит, неустановленные лица – это «НеМалахов». Они выпустили материал, а потом звонят», - добавил он.

Ранее в Telegram-каналах активно обсуждали эротический перформанс Волочковой и Джигурды, который они устроили у балерины дома. После появления этого видео в аккаунте Джигурды, Волочкова возмутилась, что тот не согласовал публикацию с ней, тем самым подставив.

Позднее Волочкова в пресс-центре НСН призналась, что, разорвав дружбу с Никитой Джигурдой через пост в соцсетях, «не до конца разобралась в ситуации» на тот момент. Она заявила, что Джигурда выложил видео позже, чтобы показать, что это не его рук дело. По словам Волочковой, видео эротических танцев изначально мог выложить в Сеть кто угодно, но снимал директор артиста, передает «Радиоточка НСН».

