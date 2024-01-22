«Не ревную»: Анисина отреагировала на «голое видео» Джигурды и Волочковой

«Каждый раз, когда Никита ходил в гости к Насте, они всегда мне звонили, мы всегда общались. Я абсолютно спокойна, не ревную. С Настей у нас нормальные отношения. Никита Борисович сказал, что с Настей они репетировали, после спектакля расслабились. Была репетиция, какие-то новые идеи… Вообще, Никита святой. То внимание женское, которое он получает и все его дергают… Мужчины, находясь даже рядом со своей женой, ходят на сторону, изменяют. Я очень благодарна своему мужу, он никогда не переходил ту грань, которую не переходят», - сказала Анисина.

Ранее в Telegram-каналах активно обсуждали эротический перформанс Волочковой и Джигурды, который они устроили у балерины дома. После появления этого видео в аккаунте Джигурды, Волочкова возмутилась, что тот не согласовал публикацию с ней, тем самым подставив.

Позднее Волочкова в пресс-центре НСН призналась, что, разорвав дружбу с Никитой Джигурдой через пост в соцсетях, «не до конца разобралась в ситуации» на тот момент. Она заявила, что Джигурда выложил видео позже, чтобы показать, что это не его рук дело. По словам Волочковой, видео эротических танцев изначально мог выложить в Сеть кто угодно, но снимал директор артиста, передает «Радиоточка НСН».

