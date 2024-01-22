«Играем юродивых»: Джигурда о «голом видео» с Волочковой
Юродивых могли побить, но не запрещали, отметил в эфире НСН артист Никита Джигурда.
Актер театра и кино, кинорежиссер, народный артист Чеченской Республики Никита Джигурда в пресс-центре НСН, говоря об эротическом видео с балериной Анастасией Волочковой, заявил, что они периодически «играют юродивых».
«Во все века на Руси были юродивые. Мы с богиней Волочковой периодически играем юродивых. Юродивых никогда не осуждали. Могли побить, но не запрещали. У меня Щукинская школа театральная, не МХАТовская, где герои нас учили быть клоунами. Депутат Госдумы Виталий Милонов и парочка еще, которые не разобрались в теме, фильтруйте базар! Уж Виталя, ты меня знаешь как никого. Он знает, что я нормальный! Мы с ним дрались в одном шоу в сентябре 2021», - сказал Джигурда.
Ранее в Telegram-каналах активно обсуждали эротический перформанс Волочковой и Джигурды, который они устроили у балерины дома. После появления этого видео в аккаунте Джигурды, Волочкова возмутилась, что тот не согласовал публикацию с ней, тем самым подставив.
Позднее Волочкова в пресс-центре НСН призналась, что, разорвав дружбу с Никитой Джигурдой через пост в соцсетях, «не до конца разобралась в ситуации» на тот момент. Она заявила, что Джигурда выложил видео позже, чтобы показать, что это не его рук дело. По словам Волочковой, видео эротических танцев изначально мог выложить в Сеть кто угодно, но снимал директор артиста, передает «Радиоточка НСН».
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