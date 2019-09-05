5.09.2019 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Передник и мундир: Когда в России введут народную школьную форму?»

На фоне активно реализуемой в России реформы образования, в Госдуме озаботились проблемой единообразия внешнего вида школьников. Законодатели уверены, что среди родителей давно назрел запрос на введение единой школьной формы. В связи с этим, министру просвещения Ольге Васильевой было направлено письмо с просьбой рассмотреть возможность учреждения единых стандартов внешнего вида учащихся с учётом пожеланий и культурных особенностей каждого региона России. В качестве пилотного проекта предлагается, чтобы в Санкт-Петербурге облик учащихся отражал в себе элементы, связанные с дореволюционной историей города: картузы и френчи – для мальчиков, и платья с передниками – для девочек. Эта инициатива, по мнению её авторов, позволит снизить финансовую нагрузку на семьи, внесёт единообразие в облик учащихся и поможет в воспитании молодого поколения.

В ходе пресс-конференции, авторы инициативы, родители школьников и модельеры расскажут, какой должна быть школьная форма, сколько она будет стоить, а также когда она будет утверждена.

Участники пресс-конференции:

Автор инициативы, депутат Госдумы РФ Виталий Милонов;

Ведущий российский дизайнер, телеведущий Игорь Гуляев;

Заместитель председателя Национального Родительского Комитета Юрий Оболонский.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00



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