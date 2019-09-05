Милонов предложил лишать прав родителей, одевающих детей в ЦУМе

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести единые стандарты внешнего вида школьников с учетом культурных особенностей каждого региона страны. На пресс-конференции НСН Милонов заявил, что у школьников всегда будет выбор.

«Идея бесспорная. Колоссальное расслоение в обществе по уровню материального достатка и дети тоже ощущают. Реклама идет: Одень детей в ЦУМе. Ботинки – 30 тысяч рублей, ранец – 30 тысяч… Это безобразие. Родителей, которые одевают своих детей в ЦУМе, нужно лишать родительских прав. В России должен быть общенародно принятый стандарт школьной формы. Это будет бренд-бук. Это необязательно только штанишки и рубашка, как было в советские времена. На выбор будут платья и передники, но это будет опрятно, даже, быть может, чуть торжественно», - разъяснил свою идею Милонов.

Соответствующее обращение парламентарий направил министру просвещения РФ Ольге Васильевой

