Дизайнер заявил о дороговизне школьной формы

С идеей введения единого стандарта школьной формы выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. Он обратил внимание, что многие родители обращают внимание на необходимость введения единой школьной формы, как это было во времена СССР. Якобы внешнее единообразие детей благотворно повлияет на учебный процесс и отвлечет их от стремления к «визуальному соревнованию».

Согласился с парламентарием и ведущий российский дизайнер, телеведущий Игорь Гуляев. Об этом он сообщил на пресс-конференции НСН.

«У меня был опыт участия в создании школьной формы. Это была такая форма-трансформер с шейными платками, фартуками с отстёгивающимися карманами…но было дорого для семей. 4-5 тысяч рублей – для Москвы нормально, для глубинки - слишком большая сумма. Проблема была и в том, что не в каждом регионе есть ткани для пошива. Уточню, что нужно использовать смесевые ткани, а не чистая шерсть. Мне в принципе нравится идея школьной формы. Идет воспитание культуры, когда ты обязан надеть рубашку, застегнуть пиджак. Нужно различать, как дети одеты во время занятий и после них. Это дисциплинирует», - высказал свою точку зрения дизайнер.

Ранее депутат Виталий Милонов предложил привлечь к созданию школьной формы российского министра обороны Сергея Шойгу.

