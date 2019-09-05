Родительский комитет просит госпомощи при покупке школьной формы

Идея введения единого стандарта школьной формы вызвала обсуждение в обществе. В целом сама мысль родителям нравится, но финансовый вопрос является одним из ключевых. Об этом на пресс-конференции НСН заявил заместитель председателя Национального Родительского Комитета Юрий Оболонский.

«Дискуссия идет давно, много споров. Мы провели опрос в разных регионах страны, и большинство проголосовали за введение школьной формы. Но люди просят несколько вариантов формы – разных цветов, стилей. К созданию действительно можно привлечь талантливых дизайнеров.

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20% опрошенных переживают, что покупка формы ударит по семейному бюджету. Но если государство согласится помочь, то 90% респондентов готовы одевать детей в школьную форму», - отметил Оболонский.

Ранее в эфире НСН ведущий российский дизайнер, телеведущий Игорь Гуляев рассказал, что принимал участие в разработке школьной формы, но ее высокая цена оказалась многим не по карману.

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ФОТО: РИА Новости / Иосиф Будневич
ТЕГИ:Школьная ФормаПресс-конференция НСН