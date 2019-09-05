В Госдуме захотели привлечь Шойгу к разработке школьной формы
Идея введения единого стандарта школьной формы поможет загрузить российские производства работой. Об этом на пресс-конференции НСН рассказал автор введения нового дресс-кода в школах депутат Госдумы Виталий Милонов.
«Нужно позвать в качестве экспертов Сергея Шойгу, потому что военные одеты в красивую форму.
Можно - иностранных дизайнеров, которые не знают, чем им заняться. Прекрасная форма у «Почты России», службы судебных приставов. И мы защищены от высоких цен, потому что мы загружаем российские производства, ивановских или оренбургских ткачих», - разъяснил идею парламентарий.
Ранее Виталий Милонов предложил лишать родительских прав тех, кто покупает школьную одежду в дорогих магазинах и бутиках.
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