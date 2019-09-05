В Госдуме захотели привлечь Шойгу к разработке школьной формы

Можно - иностранных дизайнеров, которые не знают, чем им заняться. Прекрасная форма у «Почты России», службы судебных приставов. И мы защищены от высоких цен, потому что мы загружаем российские производства, ивановских или оренбургских ткачих», - разъяснил идею парламентарий.

Ранее Виталий Милонов предложил лишать родительских прав тех, кто покупает школьную одежду в дорогих магазинах и бутиках.

