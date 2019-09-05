Российский дизайнер похвалил трикотажное производство страны
При производстве школьной формы России не придется прибегать к помощи иностранных компаний. Наша страна способна выпускать недорогую продукцию высокого качества. Об этом на пресс-конференции НСН заявил ведущий российский дизайнер, телеведущий Игорь Гуляев.
«Приличный трикотаж в стране можно купить за приемлемые деньги.
У нас стало на ноги серьезное производство. Сегодня за Made in Russia не стыдно. Ориентировочно за джемпер для мальчика 5-7 лет можно купить на 1200-1500 рублей, это практически для любой семьи возможная покупка», - пояснил Игорь Гуляев.
Ранее заместитель председателя Национального Родительского Комитета Юрий Оболонский в эфире НСН заявил, что финансовый вопрос покупки школьной формы стоит остро для многих семей.
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