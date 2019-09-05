Российский дизайнер похвалил трикотажное производство страны

При производстве школьной формы России не придется прибегать к помощи иностранных компаний. Наша страна способна выпускать недорогую продукцию высокого качества. Об этом на пресс-конференции НСН заявил ведущий российский дизайнер, телеведущий Игорь Гуляев.

«Приличный трикотаж в стране можно купить за приемлемые деньги.

Милонов предложил лишать прав родителей, одевающих детей в ЦУМе

У нас стало на ноги серьезное производство. Сегодня за Made in Russia не стыдно. Ориентировочно за джемпер для мальчика 5-7 лет можно купить на 1200-1500 рублей, это практически для любой семьи возможная покупка», - пояснил Игорь Гуляев.

Ранее заместитель председателя Национального Родительского Комитета Юрий Оболонский в эфире НСН заявил, что финансовый вопрос покупки школьной формы стоит остро для многих семей.

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО:
ТЕГИ:Школьная ФормаПресс-конференция НСН