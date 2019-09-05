Российский дизайнер похвалил трикотажное производство страны

При производстве школьной формы России не придется прибегать к помощи иностранных компаний. Наша страна способна выпускать недорогую продукцию высокого качества. Об этом на пресс-конференции НСН заявил ведущий российский дизайнер, телеведущий Игорь Гуляев.

«Приличный трикотаж в стране можно купить за приемлемые деньги.