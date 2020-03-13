16.03.2020 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Пандемия экономики: Как мировой финансовый кризис ударит по России?»

Мировой экономике предсказали скорое повторение кризиса 2008 года. Экономисты давно предупреждали о его наступлении, но эпидемия коронавируса и срыв продления сделки ОПЕК+ ускорили этот процесс. Ряд экспертов утверждает, что если мировой финансовый кризис начнётся, то очагом станут банки Италии. Кроме того, рынки США также переживают крупнейший более чем за 30 лет обвал. А в Китае, уверены экономисты, давно надвигался кризис перепроизводства.

В то же время российская экономика также оказалась в тяжёлой ситуации: бюджет крайне зависим от цен на нефть, которые сейчас критично малы, курсу национальной валюты спрогнозировали уровень в 75 рублей за доллар на ближайшие полгода, а стоимости барреля нефти уровень в 30 $ за единицу.

Как мировой финансовый кризис будет влиять на российскую экономику?

Сколько продлится пандемия экономики?

Каково влияние коронавируса на международные финансовые рынки?

Какие страны под наибольшим ударом от мирового кризиса?

Что ждёт валютный рынок: стоимость доллара и евро?

Спасёт ли вакцина от коронавируса мировую экономику?

Участники пресс-конференции:

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников;

Первый зампред комитета Совфеда РФ по международным делам Владимир Джабаров;

Директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00

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