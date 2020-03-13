16.03.2020 состоится пресс-конференция, посвящённая мировому финансовому кризису
16.03.2020 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Пандемия экономики: Как мировой финансовый кризис ударит по России?»
Мировой экономике предсказали скорое повторение кризиса 2008 года. Экономисты давно предупреждали о его наступлении, но эпидемия коронавируса и срыв продления сделки ОПЕК+ ускорили этот процесс. Ряд экспертов утверждает, что если мировой финансовый кризис начнётся, то очагом станут банки Италии. Кроме того, рынки США также переживают крупнейший более чем за 30 лет обвал. А в Китае, уверены экономисты, давно надвигался кризис перепроизводства.
В то же время российская экономика также оказалась в тяжёлой ситуации: бюджет крайне зависим от цен на нефть, которые сейчас критично малы, курсу национальной валюты спрогнозировали уровень в 75 рублей за доллар на ближайшие полгода, а стоимости барреля нефти уровень в 30 $ за единицу.
- Как мировой финансовый кризис будет влиять на российскую экономику?
- Сколько продлится пандемия экономики?
- Каково влияние коронавируса на международные финансовые рынки?
- Какие страны под наибольшим ударом от мирового кризиса?
- Что ждёт валютный рынок: стоимость доллара и евро?
- Спасёт ли вакцина от коронавируса мировую экономику?
Участники пресс-конференции:
- Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников;
- Первый зампред комитета Совфеда РФ по международным делам Владимир Джабаров;
- Директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 12:00
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