В Совфеде рассказали, что поможет России пережить глобальный кризис
Мировой экономический кризис уже начался – об это свидетельствует паника на мировых товарно-сырьевых биржах, обусловленная пугливостью инвесторов и держателе акций. Об этом на пресс-конференции НСН заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников.
По мнению сенатора, в подобных условиях у России есть существенное преимущество.
«Здесь есть два фактора. Первый – это то, что Россия глубоко погружена в международные экономические связи, и этот кризис не может не сказаться на очень открытой экономике России. Но есть, как я считаю, и положительный фактор. Он заключается в том, что Россия, которая в течение длительного исторического периода находилась в определённой изоляции (я имею в виду Советский союз и поправку Вэника-Джексона), имеет опыт и возможность существовать как отдельный экономический континент, находясь в самоизоляции. Это внушает оптимизм.
И самое главное – мы как никакая другая страна, может быть, за исключением Северной Кореи и Кубы, мы готовы к такого рода изоляции, она нас не страшить. Я считаю, что это положительный фактор, который позволит нам пережить международный экономический кризис», - высказал мнение Калашников.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Пандемия экономики: Как мировой финансовый кризис ударит по России?». Её участники обсуждают надвигающийся мировой финансовый кризис и его возможные последствия для России в условиях пандемии коронавируса и обвала цен на нефть.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Полумера. Сенатор Джабаров раскритиковал свободное посещение школ
- Делягин: Бояться нужно не кризиса, а того, что будет после него
- Лукашенко удивлен закрытию границы с Россией
- Россиянам пообещали отсутствие дефицита на продукты и их подорожание
- Кадыров считает, что Крым стал центром международного туризма