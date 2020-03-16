В пресс-центре НСН обсуждают влияние кризиса на экономику РФ

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» началась пресс-конференция на тему: «Пандемия экономики: Как мировой финансовый кризис ударит по России?». Её участники обсуждают надвигающийся мировой финансовый кризис и его возможные последствия для России в условиях пандемии коронавируса и обвала цен на нефть.

В дискуссии участвуют сенаторы Владимир Джабаров и Сергей Калашников, а также директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин.

