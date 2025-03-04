4.03.2025 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «От проблем в семье до защиты животных. Фестивалю LIME - 15 лет»
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Стартовал прием заявок от физических лиц на участие в Международном фестивале социальной рекламы и коммуникаций LIME XV – самой крупной фестивальной площадки в России в области социальной рекламы. В 2025 году фестиваль будет проводиться в пятнадцатый раз. Участники фестиваля смогут подать свои проекты в 16 номинаций, охватывающих множество форматов социальной рекламы и коммуникаций и социальных тем. Также организаторы фестиваля – Факультет креативных индустрий НИУ «Высшая школа экономики» и АНО «Лаборатория социальной рекламы» – объявили о создании нескольких специальных номинаций, главной из которых станет конкурс работ, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. За все годы развития фестиваля участники подали более 15 000 работ из 220 городов России и 29 стран.
В ходе пресс-конференции участники обсудят:
- Что особенного ожидать от юбилейного фестиваля?
- На сколько важна сегодня социальная реклама?
- Как будут называться новые спец номинации?
- Известно ли какие призы будут вручаться победителям юбилейного фестиваля?
- Какие лайфхаки можно использовать для победы в фестивале?
- Какие специальные события планируются в этом сезоне фестиваля?
Участники пресс-конференции:
- Дмитрий Шелухин - заместитель декана факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ, генеральный продюсер международного фестиваля социальной рекламы и коммуникаций LIME;
- Гюзелла Николайшвили - президент международного фестиваля социальной рекламы и коммуникаций LIME;
- Сергей Бакейкин - председатель Российского комитета Программы ЮНЕСКО "Информация для всех", член Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО;
- Дмитрий Бескромный - блогер, основатель digital - агентства BQ group
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 11:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 916 107 77 34
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8