4.03.2025 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «От проблем в семье до защиты животных. Фестивалю LIME - 15 лет»

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Стартовал прием заявок от физических лиц на участие в Международном фестивале социальной рекламы и коммуникаций LIME XV – самой крупной фестивальной площадки в России в области социальной рекламы. В 2025 году фестиваль будет проводиться в пятнадцатый раз. Участники фестиваля смогут подать свои проекты в 16 номинаций, охватывающих множество форматов социальной рекламы и коммуникаций и социальных тем. Также организаторы фестиваля – Факультет креативных индустрий НИУ «Высшая школа экономики» и АНО «Лаборатория социальной рекламы» – объявили о создании нескольких специальных номинаций, главной из которых станет конкурс работ, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. За все годы развития фестиваля участники подали более 15 000 работ из 220 городов России и 29 стран.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Что особенного ожидать от юбилейного фестиваля?

На сколько важна сегодня социальная реклама?

Как будут называться новые спец номинации?

Известно ли какие призы будут вручаться победителям юбилейного фестиваля?

Какие лайфхаки можно использовать для победы в фестивале?

Какие специальные события планируются в этом сезоне фестиваля?

Участники пресс-конференции:

Дмитрий Шелухин - заместитель декана факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ, генеральный продюсер международного фестиваля социальной рекламы и коммуникаций LIME;

- заместитель декана факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ, генеральный продюсер международного фестиваля социальной рекламы и коммуникаций LIME; Гюзелла Николайшвили - президент международного фестиваля социальной рекламы и коммуникаций LIME;

- президент международного фестиваля социальной рекламы и коммуникаций LIME; Сергей Бакейкин - председатель Российского комитета Программы ЮНЕСКО "Информация для всех", член Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО;

- председатель Российского комитета Программы ЮНЕСКО "Информация для всех", член Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО; Дмитрий Бескромный - блогер, основатель digital - агентства BQ group

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 916 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

