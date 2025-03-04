«Мемы вместо слез»: Какой должна быть современная социальная реклама

В России сложилось не очень верное представление о социальной рекламе, которую зачастую ассоциируют «со слезами и прошениями», заявила президент международного фестиваля социальной рекламы и коммуникаций LIME Гюзелла Николайшвили в пресс-центре НСН. Она отметила, что современная социальная реклама может быть очень разной, но главная ее особенность – это яркие и понятные образы, которые могут стать мемами.

«Социальная реклама – слишком широкое понятие, что его девальвирует. Я как эксперт развиваю это понятие 25 лет в России. Мы со специалистами уже несколько раз пытались заменить этот термин, проводили советы, комиссии. Но заменить его более точным, в том числе для законодательства, не удается, чтобы термин был понятен всем. Мы идем только одним путем: чтобы с социальной рекламой ассоциировались яркие, понятные, громкие образы, которые стали бы мемами. Это могут быть плакаты, ролики. Самая известная по всем опросам социальная реклама это ролик «Позвоните родителям». Наш фестиваль для того и создан, чтобы отмыть социальную рекламу от слез, от фандрайзинга, постоянного прошения денег. Мы постоянно говорим, что социальная реклама и фандрайзинговая реклама – это немного разные вещи. Социальная реклама в чистом виде сегодня не работает, она работает только в ярких и стратегически продуманных проектах», - рассказала она.

Ранее стартовал прием заявок от физических лиц на участие в Международном фестивале социальной рекламы и коммуникаций LIME XV – самой крупной фестивальной площадки в России в области социальной рекламы. В 2025 году фестиваль будет проводиться в пятнадцатый раз. Участники фестиваля смогут подать свои проекты в 16 номинаций, охватывающих множество форматов социальной рекламы и коммуникаций и социальных тем.

Также организаторы фестиваля – Факультет креативных индустрий НИУ «Высшая школа экономики» и АНО «Лаборатория социальной рекламы» – объявили о создании нескольких специальных номинаций, главной из которых станет конкурс работ, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. За все годы развития фестиваля участники подали более 15 000 работ из 220 городов России и 29 стран.

