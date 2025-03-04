«Ускоритель талантов»: Почему ChatGPT не сможет заменить людей на работе

В 2025 году уверенное знание искусственного интеллекта становится базой при приеме на работу, это помогает «ускорять» креатив, но пока нейросети все равно не могут заменить людей, заявил блогер, основатель digital - агентства BQ group Дмитрий Бескромный в пресс-центре НСН.

«Помните, в 2007 году мы в резюме писали всегда: «Уверенный пользователь Microsoft Office»? Это вроде было как преимущество. В 2025 году уверенное знание генеративного искусственного интеллекта (ИИ) – неважно, это «Алиса Pro», ChatGPT, GigaChat, да и любого такого продукта – это и есть тот самый уверенный пользователь ПК. Нейросети не являются волшебной таблеткой, они являются ускорителем талантов, ускорением рутинных процессов, в том числе креатива и особенно его – потому что эти модели, в первую очередь, языковые, они обучены на текстах», - отметил он.

При этом он подчеркнул, что нейросети без человека сегодня не смогут работать даже в самых простых сферах.

«Надо ли отделять созданные нейронками продукты? Не буду однозначно утверждать, но расскажу о показательном кейсе авторов компании OpenAI, которая придумала ChatGPT. За три года он научился заменять профессоров, делать исследования за пару секунд, проводить огромный объем работы, автоматизировать отделы продаж… Но это не важно: они три года не могут найти себе SMMщика. И прямо сейчас у них активна вакансия SMMщика OpenAI, которому платят $240 тысяч в год и дают пакет акций. Вот вам и ответ. Не могут они автоматизировать собственный SMM. Поэтому любой хороший продукт рождается в сотворчестве человека и нейросети», - заключил он.

За год спрос на специалистов со знанием нейросетей в России вырос в три раза, следует из исследования SuperJob.

Чаще всего такие специалисты требуются в IT-компаниях, на маркетплейсах, а также в банках и финансовом секторе. Среди городов в лидерах по привлечению новых для рынка сотрудников оказались Москва, Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Казань, передает «Радиоточка НСН».

