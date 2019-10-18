18.10.2019 состоится пресс-конференция, посвященная утилизации батареек в России
18.10.2019 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Не просто мусор: как правильно утилизировать батарейки»
Только одна из сотни проданных в России батареек оказывается на заводе по утилизации. Остальные в лучшем случае оказываются на свалке, где разлагаются больше сотни лет, отравляя природу. Экологи подсчитали: каждая батарейка способна загрязнить до 20 квадратных метров земли и около 400 литров воды.
Последние исследования показывают, что в год в России продают 20 тысяч тонн батареек. Тем временем на сегодня есть только один переработчик батареек – челябинский «Мегаполисресурс». И в прошлом году он принял на утилизацию в десятки раз меньше, всего – около 150 тонн. Полноценная отрасль обращения с отходами создаётся в стране практически с нуля в рамках нацпроекта «Экология», его реализация позволит решить в том числе проблему утилизации отходов 1-2 класса опасности, к которым и относятся привычные для нас литиевые батарейки.
- Каков на сегодняшний день объем утилизации батареек в России?
- Почему батарейки нельзя выбрасывать с обычными отходами и куда их можно сдать?
- Как в России создается инфраструктура для утилизации батареек?
- В чем особенность работы с такими отходами?
- Как бизнес подключается к сбору и утилизации батареек?
Участники пресс-конференции
- Максим Корольков, первый заместитель генерального директора по развитию компании «РосРАО»
- Оксана Платонова, руководитель отдела сервисных проектов Группы «М.Видео-Эльдорадо»
- Виталий Васильев, руководитель ассоциации специалистов в области охраны окружающей среды «ЭКОпрофессионал», заместитель руководителя группы компаний Экобокс
- Елена Вишнякова, заместитель генерального директора компании «ЭкоЛайн»
- Владимир Мацюк, генеральный директор группы компаний «Мегаполисресурс» (переработка батареек в Челябинске)
- Александр Климов, директор по развитию «Национальной экологической компании» (переработка батареек в Ярославле)
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 12:00
Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm
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