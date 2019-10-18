18.10.2019 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Не просто мусор: как правильно утилизировать батарейки»

Только одна из сотни проданных в России батареек оказывается на заводе по утилизации. Остальные в лучшем случае оказываются на свалке, где разлагаются больше сотни лет, отравляя природу. Экологи подсчитали: каждая батарейка способна загрязнить до 20 квадратных метров земли и около 400 литров воды.

Последние исследования показывают, что в год в России продают 20 тысяч тонн батареек. Тем временем на сегодня есть только один переработчик батареек – челябинский «Мегаполисресурс». И в прошлом году он принял на утилизацию в десятки раз меньше, всего – около 150 тонн. Полноценная отрасль обращения с отходами создаётся в стране практически с нуля в рамках нацпроекта «Экология», его реализация позволит решить в том числе проблему утилизации отходов 1-2 класса опасности, к которым и относятся привычные для нас литиевые батарейки.

Каков на сегодняшний день объем утилизации батареек в России?

Почему батарейки нельзя выбрасывать с обычными отходами и куда их можно сдать?

Как в России создается инфраструктура для утилизации батареек?

В чем особенность работы с такими отходами?

Как бизнес подключается к сбору и утилизации батареек?

Участники пресс-конференции

Максим Корольков , первый заместитель генерального директора по развитию компании «РосРАО»

, первый заместитель генерального директора по развитию компании «РосРАО» Оксана Платонова , руководитель отдела сервисных проектов Группы «М.Видео-Эльдорадо»

, руководитель отдела сервисных проектов Группы «М.Видео-Эльдорадо» Виталий Васильев , руководитель ассоциации специалистов в области охраны окружающей среды «ЭКОпрофессионал», заместитель руководителя группы компаний Экобокс

, руководитель ассоциации специалистов в области охраны окружающей среды «ЭКОпрофессионал», заместитель руководителя группы компаний Экобокс Елена Вишнякова , заместитель генерального директора компании «ЭкоЛайн»

, заместитель генерального директора компании «ЭкоЛайн» Владимир Мацюк , генеральный директор группы компаний «Мегаполисресурс» (переработка батареек в Челябинске)

, генеральный директор группы компаний «Мегаполисресурс» (переработка батареек в Челябинске) Александр Климов, директор по развитию «Национальной экологической компании» (переработка батареек в Ярославле)

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00



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