Число точек сбора батареек в России выросло в 2,5 раза
Гендиректор группы компаний «Мегаполисресурс» Владимир Мацюк рассказал в эфире НСН, что запрос общества на отделение опасных отходов получил ответ за счет ритейла.
В России ежегодно увеличивается число точек по сбору использованных батареек. Об этом на пресс-конференции НСН «Не просто мусор: как правильно утилизировать батарейки» рассказал генеральный директор группы компаний «Мегаполисресурс» Владимир Мацюк.
«Количество точек (по сбору батареек) в 2019 году выросло в 2,5 раза – до 2557. Прирост 150 процентов. Прогнозный объем переработки на этот года порядка 420 тонн. С моей точки зрения, тот запрос, который от общества был снизу, сегодня нашел ответ в виде инфраструктуры, которая ритейлом создана», - сказал он.
Мацюк также отметил, что их предприятие по переработке батареек порой сталкивается с забавными проявлениями ответственности россиян. В их практике бывали случаи, когда батарейки привозили издалека в котелках неравнодушные граждане и слали бандеролями региональные управления Федеральной налоговой службы.
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