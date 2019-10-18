Число точек сбора батареек в России выросло в 2,5 раза

«Количество точек (по сбору батареек) в 2019 году выросло в 2,5 раза – до 2557. Прирост 150 процентов. Прогнозный объем переработки на этот года порядка 420 тонн. С моей точки зрения, тот запрос, который от общества был снизу, сегодня нашел ответ в виде инфраструктуры, которая ритейлом создана», - сказал он.

Мацюк также отметил, что их предприятие по переработке батареек порой сталкивается с забавными проявлениями ответственности россиян. В их практике бывали случаи, когда батарейки привозили издалека в котелках неравнодушные граждане и слали бандеролями региональные управления Федеральной налоговой службы.

