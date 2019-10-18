Россияне шлют батарейки на переработку бандеролями и несут в котелках

«Что важно и закономерно. Начинается с комичных ситуаций, когда мужчины бородатые с котелком, на машине, приезжают из Перми, привозят батарейки – он собрал, у него не было инфраструктуры, куда девать. Или когда приходит с Ямало-Ненецкого автономного округа бандероль из налоговой инспекции. Это страшно, когда на предприятие приходит увесистая бандероль из налоговой, явно с нефтяниками какой-то акт сверки. Открываем – там батарейки. Оказывается, собрали у себя в налоговой и прислали», - сказал он.

В ходе той же пресс-конференции директор по развитию «Национальной экологической компании» Александр Климов рассказал, что бизнес начал сам финансировать утилизацию опасных отходов, хотя ранее ритейлеры требовали арендную плату за установку контейнеров для сбора батареек.

