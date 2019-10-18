Переработчики батареек рассказали, как заработать на этом деле

18 октября 201913:47

Гендиректор группы компаний «Мегаполисресурс» Владимир Мацюк рассказал в эфире НСН, как можно получить прибыль за счет переработки батареек и одновременно получать компенсацию от государства. 

Переработка батареек может стать выгодным бизнесом, если к этому процессу подойти грамотно. К тому же, вся законодательная база уже имеется. Такую точку зрения на пресс-конференции НСН «Не просто мусор: как правильно утилизировать батарейки» рассказал генеральный директор группы компаний «Мегаполисресурс» Владимир Мацюк.

«Если говорить о стимулирующих мерах – стимулируют острой палочкой. Острых палочек у нас достаточно. Есть и мотивирующие всякие инструменты. Кстати, наше законодательство прекрасно работает в части оборота драгметаллов. Государство было заинтересовано, чтобы из отходов извлекались драгметаллы, чтобы они не попадали на свалки.

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Поскольку наилучший администратор такого рода дела у нас налоговая инспекция, в налоговом кодексе в части НДС прописана статья, которая говорит о том, что если ты собрал из отходов драгметаллы, переработал их должным образом и продал государству – то ставка НДС при реализации равняется нулю. Что приравнивает экономику этого процесса к экспортной. В принципе, если ты все сделал, собрал все белые документы – ты имеешь право на возмещение 20 процентов затрат, которые понес на этом пути», - сказал он.

Ранее Мацюк рассказал, что благодаря ритейлу число точек сбора батареек в России превысило 2500. В текущем году их предприятие должно переработать 420 тонн сырья. По статистике, всего в России ежегодно реализуют 20 тысяч тонн батареек.

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ФОТО: pixabay.com
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