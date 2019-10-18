Переработчики батареек рассказали, как заработать на этом деле

Переработка батареек может стать выгодным бизнесом, если к этому процессу подойти грамотно. К тому же, вся законодательная база уже имеется. Такую точку зрения на пресс-конференции НСН «Не просто мусор: как правильно утилизировать батарейки» рассказал генеральный директор группы компаний «Мегаполисресурс» Владимир Мацюк.

«Если говорить о стимулирующих мерах – стимулируют острой палочкой. Острых палочек у нас достаточно. Есть и мотивирующие всякие инструменты. Кстати, наше законодательство прекрасно работает в части оборота драгметаллов. Государство было заинтересовано, чтобы из отходов извлекались драгметаллы, чтобы они не попадали на свалки.