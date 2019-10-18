Сбор батареек в России: И граждане, и бизнес заботятся об экологии

«Если раньше ритейлеры просили нас арендную плату за размещение контейнеров (для сбора батареек), то сейчас многие ответственные производители оплачивают услуги как по транспортировке, так и по дальнейшей утилизации, не говоря уже о том, что они размещают на своей площадке контейнеры. Мы думаем, что инфраструктура будет развиваться, это запрос общества, он общий для всей России, и бизнес на это практически всегда реагирует оперативно», - сказал он.

Отделять батарейки и другие опасные отходы готовы больше половины россиян, а значительная их часть делает это уже сейчас. Правда, зачастую у граждан отсутствует необходимая для этого инфраструктура в шаговой доступности, рассказала заместитель генерального директора компании «ЭкоЛайн» Елена Вишнякова.

«Система отбора не налажена. Люди, которые не являются в определенном роде инициаторами, активистами, не разделяют эти отходы, не отделяют батарейки. Потребность у людей есть. Нужна инфраструктура и разъяснительная работа, это очень важно. Не только по информированию, но и по формированию доверия к этой системе, чтобы люди понимали, куда это идет, каким образом обрабатывается», - заявила она.



Иногда неравнодушие граждан к раздельному сбору мусора приводит к забавным случаям. Так генеральный директор группы компаний «Мегаполисресурс» Владимир Мацюк рассказал, что однажды к ним в Челябинск приехал мужчина с котелком батареек. Ради этого он проделал долгий путь на машине из Перми. Периодически им шлют посылки, причем даже государственные органы.

«Приходит с Ямало-Ненецкого автономного округа бандероль из налоговой инспекции. Это страшно, когда на предприятие приходит увесистая бандероль из налоговой, явно с нефтяниками какой-то акт сверки. Открываем – там батарейки. Оказывается, собрали у себя в налоговой и прислали», - рассказал он.

Мацюк также отметил, что переработка батареек в России при грамотном подходе может приносить прибыль, так как законодательная база для этого существует.