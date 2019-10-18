Сбор батареек в России: И граждане, и бизнес заботятся об экологии
В России ежегодно растет число пунктов сбора использованных батареек, а бизнес готов выделять средства на их утилизацию. Однако соответствующей инфраструктуры в стране пока все еще не хватает. Эти и другие темы обсуждались в ходе пресс-конференции НСН.
Число пунктов сбора использованных батареек в России в 2019 году достигло 2557 – рост по сравнению с прошлым годом составил 150 процентов. В основном число точек увеличивается за счет крупных торговых сетей, которые размещают на своих площадках контейнеры для сбора батареек.
При этом относительно недавно ритейлеры просили у переработчиков арендную плату за размещение подобных боксов. Об этом в пресс-центре НСН в ходе пресс-конференции «Не просто мусор: как правильно утилизировать батарейки» рассказал директор по развитию «Национальной экологической компании» Александр Климов.
«Если раньше ритейлеры просили нас арендную плату за размещение контейнеров (для сбора батареек), то сейчас многие ответственные производители оплачивают услуги как по транспортировке, так и по дальнейшей утилизации, не говоря уже о том, что они размещают на своей площадке контейнеры. Мы думаем, что инфраструктура будет развиваться, это запрос общества, он общий для всей России, и бизнес на это практически всегда реагирует оперативно», - сказал он.
Отделять батарейки и другие опасные отходы готовы больше половины россиян, а значительная их часть делает это уже сейчас. Правда, зачастую у граждан отсутствует необходимая для этого инфраструктура в шаговой доступности, рассказала заместитель генерального директора компании «ЭкоЛайн» Елена Вишнякова.
«Система отбора не налажена. Люди, которые не являются в определенном роде инициаторами, активистами, не разделяют эти отходы, не отделяют батарейки. Потребность у людей есть. Нужна инфраструктура и разъяснительная работа, это очень важно. Не только по информированию, но и по формированию доверия к этой системе, чтобы люди понимали, куда это идет, каким образом обрабатывается», - заявила она.
Иногда неравнодушие граждан к раздельному сбору мусора приводит к забавным случаям. Так генеральный директор группы компаний «Мегаполисресурс» Владимир Мацюк рассказал, что однажды к ним в Челябинск приехал мужчина с котелком батареек. Ради этого он проделал долгий путь на машине из Перми. Периодически им шлют посылки, причем даже государственные органы.
«Приходит с Ямало-Ненецкого автономного округа бандероль из налоговой инспекции. Это страшно, когда на предприятие приходит увесистая бандероль из налоговой, явно с нефтяниками какой-то акт сверки. Открываем – там батарейки. Оказывается, собрали у себя в налоговой и прислали», - рассказал он.
Мацюк также отметил, что переработка батареек в России при грамотном подходе может приносить прибыль, так как законодательная база для этого существует.
«Наше законодательство прекрасно работает в части оборота драгметаллов. Государство было заинтересовано, чтобы из отходов извлекались драгметаллы, чтобы они не попадали на свалки. Поскольку наилучший администратор такого рода дела у нас налоговая инспекция, в налоговом кодексе в части НДС прописана статья, которая говорит о том, что если ты собрал из отходов драгметаллы, переработал их должным образом и продал государству – то ставка НДС при реализации равняется нулю», - добавил участник пресс-конференции.
Также Мацюк напомнил, что переработчик сырья, собрав все необходимые документы, может получить компенсацию от государства в размере 20 процентов от понесенных затрат.
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