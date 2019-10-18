Бизнес осознал необходимость утилизации батареек

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Не просто мусор: как правильно утилизировать батарейки»

Один из участников пресс-конференции, директор по развитию «Национальной экологической компании» Александр Климов рассказал, что в последнее время бизнес начал по собственной инициативе размещать у себя контейнеры для сбора использованных батареек.

«Если раньше ритейлеры просили нас арендную плату за размещение контейнеров (для сбора батареек), то сейчас многие ответственные производители оплачивают услуги как по транспортировке, так и по дальнейшей утилизации, не говоря уже о том, что они размещают на своей площадке контейнеры. Мы думаем, что инфраструктура будет развиваться, это запрос общества, он общий для всей России, и бизнес на это практически всегда реагирует оперативно», - сказал он.

Согласно статистике, в России перерабатывают только 150 из 20 тысяч тонн батареек, которые ежегодно продаются в стране. Как отметила в ходе пресс-конференции заместитель генерального директора компании «ЭкоЛайн» Елена Вишнякова, многие россияне готовы, но не могут утилизировать опасные отходы правильно из-за отсутствия инфраструктуры.

