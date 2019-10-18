Россияне хотят, но не могут правильно утилизировать батарейки

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Не просто мусор: как правильно утилизировать батарейки»

Один из участников, заместитель генерального директора компании «ЭкоЛайн» Елена Вишнякова заявила о том, что последние опросы показали, что половина россиян готова разделять опасный мусор, если для этого будет соответствующая инфраструктура в шаговом доступе. К сожалению, сейчас в лучшем случае внедрена система раздельного сбора мусора, которая не предусматривает сортировку опасных отходов в виде тех же батареек.

«На данный момент система не близка к идеальной, мягко скажем… Система отбора не налажена. Люди, которые не являются в определенном роде инициаторами, активистами, не разделяют эти отходы, не отделяют батарейки. Потребность у людей есть. Нужна инфраструктура и разъяснительная работа, это очень важно. Не только по информированию, но и по формированию доверия к этой системе, чтобы люди понимали, куда это идет, каким образом обрабатывается. », - сказала она.

Согласно статистике, ежегодно России продают 20 тысяч тонн батареек, однако на переработку поступают только 150 тонн. А экологи подсчитали, что каждая батарейка способна загрязнить до 20 квадратных метров земли и около 400 литров воды.

