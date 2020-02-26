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Налог на автохлам: Кошельки и воздух станут чище?

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Начало конференции

12:00

27 февраля 2020

Адрес проведения

Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2

аккредитация журналистов

8 (495) 925 04 49 8 (916) 107 77 34 8 (915) 023 10 49

27.02.2020 состоится пресс-конференция, посвящённая повышению транспортного налога для неэкологичного транспорта

27.02.2020 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Налог на автохлам: Кошельки и воздух станут чище?»

В Минпромторге готовят предложения по увеличению ставок транспортного налога в отношении коммерческой техники класса «Евро-3» и ниже. Эксперты отрасли уверены, что по факту это можно назвать введением экологического налога, и опасаются, что рано или поздно эта мера коснётся всех автомобилей, в том числе и личного пользования. Законодатели поддерживают данную инициативу, уточняя, что ужесточать нормы необходимо ради экологии. Так, чиновники отмечают долю автотранспорта в общем загрязнении воздуха в России в пределах 60-65%, но в некоторых городах, этот показатель превышает 85%. Кроме того, предполагается, что эта инициатива поможет повысить уровень безопасности на дорогах, потому как среди коммерческих автомобилей класса «Евро-3» немало общественного транспорта.

  • Сколько автомобилей класса «Евро-3» ездит сейчас в России и как они распределены по регионам?
  • Насколько большим будет повышение ставки транспортного налога для неэкологичных автомобилей?
  • Как малый бизнес отреагирует на увеличение налоговой нагрузки?
  • Как предложенная инициатива повлияет на экологию в России?
  • Будет ли предпринимателям оказываться помощь для обновления своего автопарка?

Участники пресс-конференции:

  • Член комитета Государственной Думы РФ по экологии и окружающей среде Максим Зайцев;
  • Вице-президент национального автомобильного союза Антон Шапарин;
  • Член экспертного совета «Деловой России», экономист Владислав Жуковский.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (495) 925 04 49
8 (916) 107 77 34
8 (915) 023 10 49

Уважаемые коллеги! Обращаем ваше внимание, что условием аккредитации является обязательное указание пресс-центра ИА «НСН» в ваших материалах по итогам пресс-конференции, как организатора пресс-конференции. При использовании видеотрансляции обязательна ссылка на пресс-центр ИА «НСН».

ФОТО: РИА Новости//Руслан Вахаев
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