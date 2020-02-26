27.02.2020 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Налог на автохлам: Кошельки и воздух станут чище?»

В Минпромторге готовят предложения по увеличению ставок транспортного налога в отношении коммерческой техники класса «Евро-3» и ниже. Эксперты отрасли уверены, что по факту это можно назвать введением экологического налога, и опасаются, что рано или поздно эта мера коснётся всех автомобилей, в том числе и личного пользования. Законодатели поддерживают данную инициативу, уточняя, что ужесточать нормы необходимо ради экологии. Так, чиновники отмечают долю автотранспорта в общем загрязнении воздуха в России в пределах 60-65%, но в некоторых городах, этот показатель превышает 85%. Кроме того, предполагается, что эта инициатива поможет повысить уровень безопасности на дорогах, потому как среди коммерческих автомобилей класса «Евро-3» немало общественного транспорта.

Сколько автомобилей класса «Евро-3» ездит сейчас в России и как они распределены по регионам?

Насколько большим будет повышение ставки транспортного налога для неэкологичных автомобилей?

Как малый бизнес отреагирует на увеличение налоговой нагрузки?

Как предложенная инициатива повлияет на экологию в России?

Будет ли предпринимателям оказываться помощь для обновления своего автопарка?

Участники пресс-конференции:

Член комитета Государственной Думы РФ по экологии и окружающей среде Максим Зайцев;

Вице-президент национального автомобильного союза Антон Шапарин;

Член экспертного совета «Деловой России», экономист Владислав Жуковский.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00



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