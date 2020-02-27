России предсказали рост инфляции после повышения налога на «грязный» транспорт
В пресс-центре НСН прошла пресс-конференция на тему «Налог на автохлам: Кошельки и воздух станут чище?».
Минпромторг выступил с инициативой увеличить базовую ставку налога для коммерческих автомобилей класса «Евро-3» и ниже. В случае принятия предложения оно вступит в силу 2021 года. Эксперты отрасли уверены, что по факту это можно назвать введением экологического налога, и опасаются, что рано или поздно эта мера коснётся всех автомобилей, в том числе и личного пользования. Вице-президент национального автомобильного союза Антон Шапарин в пресс-центре НСН заявил, что этого не избежать.
«Аппетит у нас всегда приходит во время еды и, безусловно, начав с коммерческого транспорта мы в конечном итоге увидим увеличение налоговой нагрузки на весь «неэкологичный» транспорт. В Российской Федерации это существенные цифры – по разным регионам это до 70% автопарка. В Москве и Московском регионе это почти 2 млн автомобилей из 7,5 млн. Конечно же это автомобили наименее обеспеченных слоев населения, потому что люди ездят на том, на чем могут, что есть в наличии», - сказал Шапарин.
При этом, он считает, что даже повышение налога лишь на коммерческий транспорт нанесет существенный вред экономике России.
«Коммерческий транспорт у нас с одной стороны загрязняет окружающую среду, а с другой является кровеносной системой экономики. И в настоящий момент у нас ситуация по коммерческому транспорту гораздо хуже, чем по легковым автомобилям – средний возраст коммерческого автомобиля по разным регионам с 16 до 30 лет. Соответственно доля коммерческого транспорта с классом «Евро-3» и ниже доминирующая. Поэтому под дополнительные налоговые выплаты попадает большая часть коммерческого транспорта, в связи с чем мы столкнемся сразу же с ростом тарифов на грузоперевозки, что вызовет рост цен на всех прилавках РФ и увидим новый виток инфляции», - пояснил эксперт в пресс-центре НСН.
Ранее член комитета Государственной Думы РФ по экологии и окружающей среде Максим Зайцев в пресс-центре НСН заявил, что повышение налога отразится, прежде всего, на бедных россиянах.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- На Украине объяснили, почему Зеленский не поедет в Москву 9 мая
- МИД раскрыл итоги переговоров с Турцией по Сирии
- Блогер Диденко прокомментировала смерти на своей вечеринке в бассейне
- СМИ: Патриарх Варфоломей инициирует общеправославную встречу
- Роспотребнадзор рекомендовал сократить россиянам поездки за рубеж