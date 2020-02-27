России предсказали рост инфляции после повышения налога на «грязный» транспорт

В пресс-центре НСН прошла пресс-конференция на тему «Налог на автохлам: Кошельки и воздух станут чище?».

Минпромторг выступил с инициативой увеличить базовую ставку налога для коммерческих автомобилей класса «Евро-3» и ниже. В случае принятия предложения оно вступит в силу 2021 года. Эксперты отрасли уверены, что по факту это можно назвать введением экологического налога, и опасаются, что рано или поздно эта мера коснётся всех автомобилей, в том числе и личного пользования. Вице-президент национального автомобильного союза Антон Шапарин в пресс-центре НСН заявил, что этого не избежать.

«Аппетит у нас всегда приходит во время еды и, безусловно, начав с коммерческого транспорта мы в конечном итоге увидим увеличение налоговой нагрузки на весь «неэкологичный» транспорт. В Российской Федерации это существенные цифры – по разным регионам это до 70% автопарка. В Москве и Московском регионе это почти 2 млн автомобилей из 7,5 млн. Конечно же это автомобили наименее обеспеченных слоев населения, потому что люди ездят на том, на чем могут, что есть в наличии», - сказал Шапарин.