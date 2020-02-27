В пресс-центре НСН обсуждают повышение налога на «неэкологичный» транспорт
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» началась пресс-конференция на тему «Налог на автохлам: Кошельки и воздух станут чище?»
В Минпромторге готовят предложения по увеличению ставок транспортного налога в отношении коммерческой техники класса «Евро-3» и ниже. Эксперты отрасли уверены, что по факту это можно назвать введением экологического налога, и опасаются, что эта мера коснётся всех автомобилей. Законодатели считают, что ужесточать нормы необходимо ради экологии. Уточняя, что доля автотранспорта в общем загрязнении воздуха в России составляет порядка 60-65%, а в некоторых городах - 85%. Также, на их взгляд, инициатива поможет повысить уровень безопасности на дорогах, потому как среди коммерческих автомобилей класса «Евро-3» немало общественного транспорта.
К обсуждению темы в пресс-центре НСН приглашены:
· Член комитета Государственной Думы РФ по экологии и окружающей среде Максим Зайцев;
· Вице-президент национального автомобильного союза Антон Шапарин;
· Член экспертного совета «Деловой России», экономист Владислав Жуковский.
Они расскажут - сколько в России автомобилей класса «Евро-3», как они распределены по регионам, каким может стать повышение налога. Кроме того, эксперты расскажут, как увеличение налоговой нагрузке отразиться на малом бизнесе и автопарке общественного транспорта.
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