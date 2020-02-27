Депутат Госдумы Зайцев предложил чиновникам отказаться от транспорта ради экологии
В пресс-центре НСН прошла пресс-конференция на тему «Налог на автохлам: Кошельки и воздух станут чище?».
В Минпромторге готовят предложения по увеличению ставок транспортного налога в отношении коммерческой техники класса «Евро-3» и ниже. Эксперты отрасли уверены, что по факту это можно назвать введением экологического налога, и опасаются, что эта мера коснётся всех автомобилей. Законодатели считают, что ужесточать нормы необходимо ради экологии. Уточняя, что доля автотранспорта в общем загрязнении воздуха в России составляет порядка 60-65%, а в некоторых городах - 85%. Также, на их взгляд, инициатива поможет повысить уровень безопасности на дорогах, потому как среди коммерческих автомобилей класса «Евро-3» немало общественного транспорта.
Член комитета Государственной Думы РФ по экологии и окружающей среде Максим Зайцев в пресс-центре НСН предложил чиновникам отказаться от собственных автомобилей, чтобы помочь окружающей среде.
«Как вариант, если чиновники очень заботятся об экологии, то им можно предложить отказаться от персональных автомобилей. Поскольку автопарк многих министерств, и авиапарк в том числе, я думаю, вполне соизмерим с экологическим влиянием тех 15-20 автомобилей класса «Евро-3» и ниже», - сказал Зайцев.
Ранее в пресс-центре НСН он отметил, что повышение налога на «неэкологичный» транспорт ударит, прежде всего, по бедным россиянам.
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