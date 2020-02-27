Депутат Госдумы Зайцев предложил чиновникам отказаться от транспорта ради экологии

Член комитета Государственной Думы РФ по экологии и окружающей среде Максим Зайцев в пресс-центре НСН предложил чиновникам отказаться от собственных автомобилей, чтобы помочь окружающей среде.

«Как вариант, если чиновники очень заботятся об экологии, то им можно предложить отказаться от персональных автомобилей. Поскольку автопарк многих министерств, и авиапарк в том числе, я думаю, вполне соизмерим с экологическим влиянием тех 15-20 автомобилей класса «Евро-3» и ниже», - сказал Зайцев.

Ранее в пресс-центре НСН он отметил, что повышение налога на «неэкологичный» транспорт ударит, прежде всего, по бедным россиянам.



