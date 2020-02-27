Экономист призвал повысить уровень жизни перед поднятием транспортного налога
В пресс-центре НСН прошла пресс-конференция на тему «Налог на автохлам: Кошельки и воздух станут чище?».
Минпромторг подготовил предложения по увеличению ставок транспортного налога для коммерческой техники класса «Евро-3» и ниже. Специалисты ведомства считают, что ужесточать нормы необходимо ради экологии - доля автотранспорта в общем загрязнении воздуха в России составляет порядка 60-65%, а в некоторых городах - 85%. Также, на их взгляд, инициатива поможет повысить уровень безопасности на дорогах, потому как среди коммерческих автомобилей класса «Евро-3» немало общественного транспорта.
Член экспертного совета «Деловой России», экономист Владислав Жуковский в пресс-центре НСН довести уровень жизни «хотя бы до половины европейского».
«Когда нам постоянно кивают на «загнивающую Европу» - Францию, Германию, Бельгию и даже США – то вы сначала уровень жизни доведите хотя бы до половины от европейского, прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда. У нас это около 150-160 евро, а в Европе 500 евро, во Франции свыше 1200 евро. А рассказы про повышение налоговой, фискальной нагрузки на население и промышленность, бизнес, потому что в Европе так - то все-таки давайте уровень жизни подтянем под эти категории, введем прогрессивную шкалу налогообложения доходов физлиц и уйдем от регрессивной шкалы страховых взносов», - сказал Жуковский.
При этом, он отметил, что «в ближайшие 2-3 года» потенциальный рост тарифов системы «Платон», сборов на капремонт, повышение транспортного налога в России увеличится в 1,5-2 раза.
«А россиянам объяснят это большой заботой об экологии и наведением порядка на дорогах», - заключил эксперт в пресс-центре НСН.
Ранее России предсказали рост инфляции после повышения налога на «грязный» транспорт.
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