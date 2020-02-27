Экономист призвал повысить уровень жизни перед поднятием транспортного налога

«Когда нам постоянно кивают на «загнивающую Европу» - Францию, Германию, Бельгию и даже США – то вы сначала уровень жизни доведите хотя бы до половины от европейского, прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда. У нас это около 150-160 евро, а в Европе 500 евро, во Франции свыше 1200 евро. А рассказы про повышение налоговой, фискальной нагрузки на население и промышленность, бизнес, потому что в Европе так - то все-таки давайте уровень жизни подтянем под эти категории, введем прогрессивную шкалу налогообложения доходов физлиц и уйдем от регрессивной шкалы страховых взносов», - сказал Жуковский.

При этом, он отметил, что «в ближайшие 2-3 года» потенциальный рост тарифов системы «Платон», сборов на капремонт, повышение транспортного налога в России увеличится в 1,5-2 раза.

«А россиянам объяснят это большой заботой об экологии и наведением порядка на дорогах», - заключил эксперт в пресс-центре НСН.

Ранее России предсказали рост инфляции после повышения налога на «грязный» транспорт.



