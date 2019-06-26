На страже транспорта: Как безопасно путешествовать в летний сезон?
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Начало конференции
11:00
26 июня 2019
Адрес проведения
Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2
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26.06.2019 состоится брифинг начальника управления на транспорте МВД России по ЦФО генерал-лейтенанта полиции Олега Калинкина
26.06.2019 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг начальника управления на транспорте МВД России по ЦФО генерал-лейтенанта полиции Олега Калинкина на тему: «На страже транспорта: Как безопасно путешествовать в летний сезон?»
С наступлением периода летних каникул и отпусков потоки отдыхающих на поездах и самолётах устремляются к местам долгожданного отдыха. В условиях многократно увеличившегося пассажиропотока риск происшествий также растёт. При этом задачи по обеспечению безопасности и общественного порядка ложатся на плечи сотрудников транспортной полиции.
- Какие самые распространённые правонарушения предотвращают транспортные полицейские в летний период на железной дороге и воздушном транспорте?
- Что могут предпринять пассажиры, чтобы уберечь свой багаж и личные вещи?
- Как обеспечивается безопасность несовершеннолетних пассажиров, следующих в группах, в их пути к местам отдыха и оздоровления?
- Как ведётся борьба с зацеперством?
- Каким образом осуществляется профилактика подросткового и детского травматизма на транспорте?
Спикер брифинга:
- Начальник УТ МВД России по ЦФО генерал-лейтенант полиции Олег Калинкин.
Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 11:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (495) 925 04 49
8 (916) 107 77 34
8 (915) 023 10 49
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