В транспортной полиции поддержали идею возврата курилок в аэропорты

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» завершился брифинг начальника управления на транспорте МВД России по ЦФО генерал-лейтенанта полиции Олега Калинкина на тему: «На страже транспорта: Как безопасно путешествовать в летний сезон?»

«Наверное, неправильно, что воздушный транспорт ранее отказался от предоставления специально оборудованных мест для курения. Гражданам бывает сложно выйти за пределы большого аэропорта. Соответственно, вырастает количество нарушений, что приносит больший вред окружающим. Правильно, что в Шереметьево начали заниматься вопросами курильщиков, надеюсь, остальные воздушные гавани также этим озаботятся. Таких проблем нет на станциях железнодорожного транспорта. Места для курения определены, обозначены соответствующими указателями и противопожарными урнами. За пять месяцев 2019 года выявлено 24 тысячи курильщиков, нарушающих общественный порядок. За это предусмотрен как штраф, так и предупреждение. Штрафов выписано на сумму около 5 миллионов рублей», - рассказал он.

Ранее во время пресс-конференции НСН Олег Калинкин рассказал о практике наглядного воздействия на зацеперов. По его словам, травмированные, получившие увечья в результате своих действий зацеперы помогают полиции в профилактической работе. В полиции назвали это очень эффективная профилактикой.



