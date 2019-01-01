Видеосистемы на объектах транспорта увеличивают раскрытие краж

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит брифинг начальника управления на транспорте МВД России по ЦФО генерал-лейтенанта полиции Олега Калинкина на тему: «На страже транспорта: Как безопасно путешествовать в летний сезон?»

«Пассажиры могут утратить потерять забыть свои вещи непосредственно в поезде или самолете, либо люди могут не обнаружить своих вещей в багаже после его получения. Совет такой – незамедлительно обратиться в органы внутренних дел, в транспортную полицию, в территориальную полицию. Это время необходимо для своевременного поиска пропавших вещей. Объекты транспорта технически хорошо оснащены видеосистемами. Это помогает определять злоумышленников. А обычно найденные вещи сдаются в комнаты невостребованных вещей и багажа. Чаще всего на стойках зарядки пассажиры забывают свои телефоны и гаджеты. Процент раскрываемости краж в нашем управлении – 52%», - рассказал он.

Ранее во время пресс-конференции НСН Олег Калинкин назвал наиболее распространенные нарушения на транспорте. Он отметил, что лица, совершающие нарушения чаще всего находятся в состоянии алкогольного опьянения.



