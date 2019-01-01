Травмированные зацеперы помогают полиции в профилактической работе

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит брифинг начальника управления на транспорте МВД России по ЦФО генерал-лейтенанта полиции Олега Калинкина на тему: «На страже транспорта: Как безопасно путешествовать в летний сезон?»

«Проводятся рейды по выявлению мест для игр детей вблизи железнодорожного полотна, а также рейды по выявлению зацеперов. В этом году их было выявлено 63 человека, они привлечены к административной ответственности. В этом нам во многом помогают граждане, которые сообщают о случаях совершения несовершеннолетними подобных правонарушений. Хотя это не обязательно несовершеннолетние. Среди зацеперов есть лица по 23, 27 лет. Мы стараемся не только их выявлять и наказывать, мы стараемся профилактически воздействовать. Мы стараемся вовлекать в диалог подобные группы. Нам даже помогают те зацеперы, которые получили увечья. Они на своем примере показывают, чем могут закончиться такие занятия. Это очень эффективная профилактика. Помимо этого, в новых обтекаемых электропоездах таких выступающих частей, за которых можно зацепиться, нет. Это положительно влияет на число подобных правонарушений», - добавил он.

Ранее во время пресс-конференции НСН Олег Калинкин дал совет путешественникам в случае обнаружения пропажи личных вещей и багажа - незамедлительно обратиться в органы внутренних дел, в транспортную полицию, в территориальную полицию.

