Полиция на транспорте: Авиакомпаниям нужно стать жестче к пьяным на борту

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» завершился брифинг начальника управления на транспорте МВД России по ЦФО генерал-лейтенанта полиции Олега Калинкина на тему: «На страже транспорта: Как безопасно путешествовать в летний сезон?»

«Сейчас идет дискуссия о создании воздушных маршалов, изучается опыт других стран. Но здесь нужно понимать, что решение такой задачи происходит не на государственном уровне, а на уровне авиакомпаний. Они должны высказать свое мнение, основное бремя финансовой нагрузки ляжет на них. Также свое мнение должны высказать пассажиры. Считаю, что здесь авиакомпании должны ужесточить правила посадки на борт лиц в состоянии алкогольного опьянения, и донести эти правила до пассажиров, чтобы никто ни на кого не обижался. Но каждый самолет взять под сопровождение полиции не получится - слишком много рейсов. Пока что есть перечень отработанных действий экипажа в подобных случаях. Предусмотрены случаи привлечения к уголовной ответственности», - отметил он.