Полиция на транспорте предупредила о росте травматизма в летний период

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит брифинг начальника управления на транспорте МВД России по ЦФО генерал-лейтенанта полиции Олега Калинкина на тему: «На страже транспорта: Как безопасно путешествовать в летний сезон?»

«В связи с летним сезоном пассажиропоток в несколько раз возрос. Полицейские проводят профилактику преступлений и правонарушений. Необходимая задача - обеспечить безопасность пассажиров в подвижном составе, на вокзалах и станциях. Москва – основной центр перевозки организованных групп детей в том числе. На данный момент проехало через Москву около 600 поездов, было перевезено примерно 60 тысяч несовершеннолетних. В летний период травмирование детей возрастает, хотя в этот год статистика чуть лучше, чем в прошлом. Всего 311 человек получили травмы, 291 взрослые , 20 несовершеннолетние. За тот же период прошлого года – 389 человек. Травматизм характерен для вокзалов и станций. Более половины травматических случая оказались смертельны», - отметил он.

